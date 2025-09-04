Manu Bravo lleva al museo Barjola la realidad de la guerra con su exposición 'This is war'

Cartel anunciador de la exposición 'This is war', fotoperiodista asturiano Manu Brabo que se inaugura en el museo Barjola el viernes 5 de septiembre de 2025. - MUSEO BARJOLA

La muestra recorre, en imágenes, los conflictos de Oriente Medio desde 2011 a la actualidad

GIJÓN, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Barjola, en Gijón, inaugurará el próximo viernes la exposición 'This is war', del fotoperiodista asturiano Manu Brabo, que muestra imágenes de los conflictos de Oriente Medio desde 2011 a la actualidad.

Al acto de inauguración, a las 18.30 horas, está previsto que acuda, además del propio Bravo, el representante del Encuentro Internacional Fotoperiodismo Asturias, Alex Zapico, el director general de la Agenda 2030, Juan Ponte, la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto, y el director general de Cultura y Patrimonio, Pablo León Gasalla.

Según una nota de prensa del museo Barjola, el fotoperiodista asturiano define este trabajo como "un proyecto expositivo en el que a través de mis años de trabajo en los conflictos de Oriente Medio, ofrezco un punto de partida para una compresión más profunda sobre muchos de los interrogantes que ahora nos azotan y descorazonan en esta Isla de seguridad que es Europa".

"Recorriendo en imágenes los conflictos, revoluciones y procesos políticos y sociales más importantes de lo que va de Siglo XXI en Oriente Medio (y el mundo en consecuencia) ofrezco una visión cercana a los seres humanos normales atrapados en el anormal frenesí de la violencia", ha agregado.

Bravo señala, también, que intenta vincular su dolor con el nuestro, al objeto de aportar un elemento más para el análisis, no solo de la situación más allá de nuestras fronteras, si no también a la situación que vivimos intramuros.

"Entender la migración, el odio, la ira y la tragedia derivada de esos conflictos nos ayuda a definir como queremos que sea la sociedad occidental de hoy en día y, sobre todo, la de nuestros hijos", ha asegurado.

La muestra se presenta también como colaboración desde el museo con el Encuentro Internacional Fotoperiodismo Asturias, que se celebrará el próximo mes de octubre en Gijón y que reunirá exposiciones, mesas redondas y presentaciones.

De Brabo, asimismo, se ha destacado que es un fotoperiodista español, freelancer en lugares de conflicto. Desde 2007 ha trabajado en el impacto de desastres naturales, cambios políticos, levantamientos, revoluciones y guerras en países como Honduras, El Salvador, Haití, Bolivia, Kosovo, Libia, Egipto, Siria, Ucrania y otros países.

Durante los últimos años, ha estado trabajando para varias ONG y agencias de noticias internacionales y sus fotos han sido publicadas en las revistas y periódicos más importantes.

Ganador del premio Pulitzer en 2013, siendo el Pulitzer más joven de la fotografía, es acreedor, además, de numerosos premios nacionales e internacionales como The Atlanta Photojournalism Seminar, Chris Hondros Memorial International News, National Headliner Awards, Alliance of Mediterranean News Agencies Awards, Prix Bayeux-Calvados for War Correspondents Audience Award, POYi - SPOT NEWS, China International Press Photo, The Robert Capa Gold Medal, Giornalisti del Mediterraneo, Italy, British Journalism Awards, Photojournalism, Press Awards, UK. También recibió el 'Photographer of the year, Premio Memorial Juaquín Bilbao, entre otros.