El manzano, Las nubes extranjeras y Ana emigra, ganadoras del I Premio Literario María Luisa Castellanos

Foto de la reunión del jurado. Presidido por al directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras El manzano, de Francisco Javier Bizarro Benítez; Las nubes extranjeras, de Jorge Fernández Gonzalo, y Ana emigra, de Virginia Casielles Pérez, han obtenido el Premio María Luisa Castellanos en las modalidades de narrativa, poesía y teatro, respectivamente.

El jurado, formado por Manuel Fernández de la Cera, experto en emigración y expresidente del Consejo de Comunidades Asturianas; Xuan Santori Vázquez, escritor y profesor, y Sonia García Galán, directora del IES de Llanera y especialista en la obra de María Luisa Castellanos, ha designado a las personas ganadoras tras analizar las treinta obras presentadas: 17 en la categoría de narrativa, nueve en poesía y cuatro en teatro.

La Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, a través de la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno, ha resuelto con este fallo la primera edición del Premio Literario María Luisa Castellanos, un certamen creado para reconocer obras inéditas que aborden la emigración asturiana en toda su amplitud y desde cualquiera de los géneros literarios incluidos en la convocatoria.

La ceremonia de entrega de estos galardones, dotados con 3.000 euros para el primer premio, 2.000 para el segundo y mil para el tercero, se celebrará el próximo 18 de diciembre, durante el acto de celebración del Día del Migrante, que coincide con la conmemoración internacional establecida por Naciones Unidas. En el evento se reconocerá públicamente el valor de las obras distinguidas y su aportación literaria a la memoria y la realidad de la emigración asturiana.

Con esta primera edición, el Principado reafirma su compromiso con la difusión cultural vinculada a la diáspora asturiana, así como con el impulso de las políticas de retorno y la visibilización del talento creativo dentro y fuera de la comunidad.