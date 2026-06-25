El mapa de las empresas y fundaciones públicas de Asturias: aumentan sus pérdidas hasta los 36,23 millones en 2024

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OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las unidades del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General del Principado de Asturias han aumentado sus pérdidas en 2024 hasta alcanzar los 36,23 millones de euros, según el Informe de fiscalización sobre las unidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general realizado por la Sindicatura de Cuentas.

El informe refleja que el resultado agregado del ejercicio 2024 de las unidades del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General sufrió un empeoramiento sustancial (47,47%) respecto 2023, ejercicio que ya se había caracterizado por unas pérdidas especialmente elevadas.

En esta evaluación negativa, la Sindicatura destaca la disminución del resultado en las fundaciones públicas, motivada por las variaciones en ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto en el caso de la Fundación Centro Internacional Oscar Niemeyer y no en la disminución del resultado de las actividades ordinarias, en las que, con carácter general, se mantienen constantes.

En lo que refiere a las empresas, el resultado agregado se mantiene estable respecto a 2023, con pérdidas que superan los 35.000.000 euros, provocadas por el resultado de cinco empresas: Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, SAU; Radio Televisión del Principado de Asturias, SAU; Sedes; Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo, SA; y Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, SA.

Según el ente autonómico de fiscalización, estos resultados mantenidos en el tiempo "podrían comprometer la situación financiera de dichas unidades". La Sindicatura considera que, si bien los procesos de reestructuración en los que varias empresas públicas se encuentran incursas "permiten mejorar a corto plazo" su situación patrimonial, los resultados arrojados en 2024 son un indicio de que, "por si solos, dichos procesos no son suficientes para garantizar la sostenibilidad económico-financiera de las entidades, y es imprescindible acompasarlos de una estrategia de negocio que les permita generar recursos corrientes para dar cobertura suficiente a sus gastos y corregir las pérdidas estructurales a las que se enfrentan en la actualidad".

Por otro lado, de las diez empresas públicas que cierran 2024 con beneficios, cuatro deberían repartir sus beneficios al Principado de Asturias en forma de dividendos. Las cuatro empresas afectadas, Inspección Técnica de Vehículos de Asturias S.A; Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicación del Principado de Asturias, S.A; Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A; y Viviendas del Principado de Asturias, S.A han dado cumplimiento a su obligación, aprobando en todos los casos sus respectivas Juntas Generales de Accionistas la distribución de dividendos a favor de la administración autonómica por un importe conjunto de 952.601 euros.

EL INFORME

El documento aprobado por el Consejo de la Sindicatura de Cuentas analiza 38 unidades del sector público. De ellas, cuatro no cumplieron con su obligación de rendir sus cuentas anuales. Se trata de las empresas Albancia y Desarrollo Integral de Taramundi; el Patronato Real Gruta y Sitio de Covadonga, y la Fundación para el Fomento de la Economía Social. Las dos empresas se encontraban en 2024 en fase de liquidación. La extinción definitiva de Albancia se produjo ya en 2025.

Por otro lado, todas las unidades con obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría han presentado el informe correspondiente al ejercicio 2024. 5 de los 26 informes de auditoría incluyen incertidumbres materiales sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Se trata de las empresas Gispasa, RTPA, Sedes y Zalia, y la Fundación La Laboral.