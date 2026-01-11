La marcha 'Corre con Galbán' movilizará a los 78 concejos de Asturias el 22 de febrero

La Asociación Galbán celebra su 25 aniversario con su Marcha Solidaria contra el cáncer infantil - AVILÉS

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha anunciado la octava edición de la Marcha Solidaria 'Corre con Galbán' contra el cáncer infantil, que se celebrará el próximo domingo 22 de febrero a las 12.00 horas simultáneamente en los 78 municipios del Principado de Asturias.

Los objetivos de la Asociación Galbán con este evento son visibilizar la lucha contra el cáncer infantil y destinar lo recaudado a proyectos de investigación sobre el cáncer infantil, tal y como ha detallado el propio Ayuntamiento.

La inscripción cuesta seis euros. La recaudación en esta marcha solidaria será destinado a proyectos de investigación sobre el cáncer infantil. En la pasada edición, se lograron 200.000 euros que ha supuesto una cifra récord como también lo fueron los 46.476 participantes en toda Asturias.

"La misión que tenemos todos el día 22 de febrero, que espero que sea un día muy luminoso, es de colaborar con esta noble idea y con esta noble organización de Galbán", ha comentado Monteserín.

Entre las personalidades que han acudido al acto de presentación se encuentran la subdirectora de Salud Pública de Asturias, María Luisa Rodríguez Velasco; el presidente de la Asociación Galbán, Lennart Koch; y alcaldes y alcaldesas de municipios de la Comarca de Avilés y localidades vecinas.

Asimismo, han estado presentes representantes de empresas colaboradoras con la Asociación Galbán, como ArcelorMittal, Cofas, Asturfeito, Omoda-Grupo Resnova, Agua de Cuevas, Bousoño Vargas, CaixaBank y TotalEnergies.