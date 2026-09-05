La 'Marcha Solidaria ELA' recorre Blimea el 12 de septiembre

Archivo - Spanish word ELA. Acronym of amyotrophic lateral sclerosis on white background. - PHALEXAVILES - Archivo

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parque de El Florán, en Blimea, acogerá una edición de la 'Marcha solidaria ELA Principado de Asturias' el próximo 12 de septiembre, en el marco de la Feria de Muestras y Exposiciones del municipio.

Para esta edición se han ofertado un total de 300 dorsales con un coste de diez euros, cifra que da derecho a participar e incluye una camiseta técnica conmemorativa y bolsa de avituallamiento. Asimismo, se ha habilitado un 'dorsal cero' y se recogerán donaciones el mismo día de la prueba. Las inscripciones permanecen abiertas en la plataforma web Cronoempate hasta el 9 de septiembre, y de forma presencial en el polideportivo de Blimea los días 10, 11 y 12 de septiembre hasta 30 minutos antes del inicio de la marcha.

La prueba, de cuatro kilómetros de recorrido y dificultad baja, comenzará a las 12.30 horas en el parque de El Florán. El trazado discurrirá por la ribera del río Nalón hasta el puente del Miramar, continuará por la carretera AS-117 a su paso por Blimea hacia la iglesia de Sotrondio, y enlazará con el Paseo de San Martín para finalizar en el punto de salida.

La recaudación se destinará de forma íntegra a financiar las sesiones de fisioterapia y logopedia que la organización ELA Asturias presta a los enfermos para mejorar su calidad de vida.