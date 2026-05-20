María Aurora Ruíz gana el Concurso de Relatos para mayores de 65 años de la Federación Asturiana de Concejos

María Aurora Ruíz gana el Concurso de Relatos para mayores de 65 años de la Federación Asturiana de Concejos
María Aurora Ruíz gana el Concurso de Relatos para mayores de 65 años de la Federación Asturiana de Concejos - FACC
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 16:44
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   OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

   María Aurora Ruíz Fernández, de 66 años y vecina de Oviedo, ha ganado el V Concurso de Relatos para mayores de 65 años convocado por la Federación Asturiana de Concejos (FACC), con la obra I Pepe, según ha informado este miércoles la organización tras la reunión del jurado.

   En esta edición del certamen #nomellamessoledad han participado 93 personas (22 hombres y 71 mujeres), que han presentado un total de 109 obras, de las cuales ocho se han presentado en formato audiovisual. El jurado ha valorado el cumplimiento de las bases, la originalidad y creatividad, así como el estilo y la calidad literaria.

   Junto al primer premio, el jurado ha concedido la Mención en Llingua Asturiana a Francisco Arrebola Cruz, de 67 años y vecino de Oviedo, por La Casa Fala Baxín; la Mención Municipal a María Yolanda Gutiérrez García, de 65 años y vecina de Piloña, por Una pequeña gran mujer; y la Mención Residencial a María Luz Portabales Murades, de 77 años y vecina de Gijón, por La vida sigue. El fallo del apartado audiovisual se dará a conocer próximamente.

   El jurado ha estado integrado por Esther García López, Rosa Serdio, Bárbara Vega Mallo, María Teresa Pandiella Hevia y María del Carmen Alonso Dos-Santos.

   La FACC organiza este concurso en el marco de la Red de Concejos Saludables, en colaboración con la Dirección General de Salud Pública y Salud Mental, con el objetivo de visibilizar el envejecimiento de forma positiva y fomentar la expresión sobre la soledad y el proceso de envejecer.

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