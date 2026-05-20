María Aurora Ruíz gana el Concurso de Relatos para mayores de 65 años de la Federación Asturiana de Concejos - FACC

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

María Aurora Ruíz Fernández, de 66 años y vecina de Oviedo, ha ganado el V Concurso de Relatos para mayores de 65 años convocado por la Federación Asturiana de Concejos (FACC), con la obra I Pepe, según ha informado este miércoles la organización tras la reunión del jurado.

En esta edición del certamen #nomellamessoledad han participado 93 personas (22 hombres y 71 mujeres), que han presentado un total de 109 obras, de las cuales ocho se han presentado en formato audiovisual. El jurado ha valorado el cumplimiento de las bases, la originalidad y creatividad, así como el estilo y la calidad literaria.

Junto al primer premio, el jurado ha concedido la Mención en Llingua Asturiana a Francisco Arrebola Cruz, de 67 años y vecino de Oviedo, por La Casa Fala Baxín; la Mención Municipal a María Yolanda Gutiérrez García, de 65 años y vecina de Piloña, por Una pequeña gran mujer; y la Mención Residencial a María Luz Portabales Murades, de 77 años y vecina de Gijón, por La vida sigue. El fallo del apartado audiovisual se dará a conocer próximamente.

El jurado ha estado integrado por Esther García López, Rosa Serdio, Bárbara Vega Mallo, María Teresa Pandiella Hevia y María del Carmen Alonso Dos-Santos.

La FACC organiza este concurso en el marco de la Red de Concejos Saludables, en colaboración con la Dirección General de Salud Pública y Salud Mental, con el objetivo de visibilizar el envejecimiento de forma positiva y fomentar la expresión sobre la soledad y el proceso de envejecer.