María Calvo (FADE) propone soluciones para el acceso a la vivienda en Gijón: 'Más oferta y menos trabas ideológicas'

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, en el Día del Autónomo en el marco de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebra en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha visto necesario, este viernes en Gijón, dar solución al problema de acceso a la vivienda, aumentando la oferta y facilitando trámites, agilizando y, sobre todo, no poniendo trabas y no haciendo regulaciones más primadas por cuestiones ideológicas que por el resultado.

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación, antes de participar en el Día del Autónomo en el marco de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebra en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Calvo ha señalado que en Asturias la demanda de vivienda es "alta" porque es una región que está ganando población, sobre todo en las ciudades, y porque también hay gente que quiere venir de fuera a vivir al Principado.

"Yo creo que todos debemos buscar lo mismo, que es que haya más vivienda en el mercado, que los jóvenes especialmente puedan acceder a esta vivienda", ha agregado.

Eso sí, ha advertido de que tiene que hacerse de la mano del sector, promotores y constructores, facilitando y agilizando trámites.

Sobre el acuerdo alcanzado este pasado jueves entre el Principado y CAC-Asprocon para actualizar el precio del módulo de la vivienda protegida, ha considerado que es una medida que va "en la buena dirección" y que va a posibilitar que se hagan viviendas protegidas, de forma que los jóvenes puedan acceder a una.

"Lo que pedimos y esperamos es que medidas positivas como estas no las estropeemos con otras regulaciones o limitaciones que pueden lograr el efecto contrario al pretendido, que es tener menos oferta y sacar vivienda del mercado", ha llamado la atención.

Preguntada si la medida llega tarde, ha recordado que ellos llevan más de dos años planteándolo y, efectivamente, les hubiera gustado que hubiera sido antes, "pero ya que ha llegado, no podemos más que celebrar que así sea", ha remarcado.