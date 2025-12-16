María Pérez Medina (Femetal): "Los oficios industriales ofrecen empleo inmediato y estable: quien se forma trabaja"

Archivo - La secretaria general de la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal), María Pérez Medina. - ENRIQUE G CARDENAS - Archivo

La secretaria general de la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal), María Pérez Medina, repasa en esta entrevista la situación de una las actividades radiografiadas este año por el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa). El sector también aparece en la campaña publicitaria 'Funciona gracias a mí'. Con ella, el Sepepa pretende llamar la atención sobre oficios donde quedan puestos sin cubrir porque las necesidades de personal de las empresas superan el ritmo actual de incorporación de nuevos trabajadores. El sector del metal es clave en el tejido económico de Asturias y las empresas generan nuevos perfiles de empleos que actualizan los oficios tradicionales y buscan trabajadores cualificados. La industria garantiza que, con la formación adecuada, la inserción laboral está asegurada.

-¿Cómo describiría la situación actual de su sector en Asturias? ¿Ofrece buenas perspectivas de futuro? El sector del metal es la columna vertebral de la industria asturiana. Representamos más del 50% del empleo industrial y el 32% del tejido empresarial de la región, pero sobre todo somos el sector que sostiene a gran parte de las cadenas de valor estratégicas de la región: siderometalúrgica, defensa, energías renovables, petroquímica, construcción industrializada, naval, infraestructuras, instalaciones científicas* Es cierto que 2025 ha arrancado con una ligera caída de la producción (-0,13%) y de las exportaciones (-6,61% en el primer semestre), pero el dato más relevante es que el empleo crece un 6,29%, señal de que la industria del metal asturiano mantiene dinamismo, confianza y capacidad de generar oportunidades. A medio plazo, la digitalización, la descarbonización y la industria 4.0 abren una ventana de oportunidad para modernizar procesos, atraer talento de hombres y mujeres y generar nuevos nichos de actividad.

-¿Hay puestos de trabajo sin cubrir? Sí, y es uno de nuestros retos más urgentes. La práctica totalidad de nuestras empresas declara dificultades para encontrar personal cualificado. El déficit afecta tanto a los oficios tradicionales -soldadura, calderería, mecanizado- como a los perfiles emergentes vinculados a la automatización, la mecatrónica o la robótica industrial. No estamos ante un problema coyuntural, sino estructural. Si queremos que la industria siga siendo motor económico, debemos actuar con rapidez, intensidad y coordinación en formación, orientación profesional y atracción de talento.

-¿Qué tipos de oficio garantizan la inserción laboral en su sector? Hoy, los oficios industriales ofrecen empleo inmediato y estable. Soldadores, caldereros, mecanizadores, electricistas industriales, montadores, técnicos de mantenimiento o especialistas en automatización tienen inserción laboral prácticamente asegurada. A esto se suman nuevas disciplinas vinculadas a la digitalización industrial, que combinan habilidades tradicionales con competencias tecnológicas. El sector del metal es un espacio donde quien se forma trabaja.

-¿Qué formación le recomendaría a una persona interesada en comenzar una carrera en su sector? La Formación Profesional industrial, sin duda. Es la vía más directa, flexible y eficaz para incorporarse al sector. FP de mecanizado, fabricación industrial, mecatrónica, mantenimiento, energías renovables o soldadura son hoy títulos con alta demanda y excelente proyección. Desde FEMETAL insistimos en reforzar la FP, también en impulsar programas con compromiso de contratación y fomentar una colaboración más fluida entre centros formativos y empresas. El empleo industrial necesita una FP fuerte, moderna y conectada con la realidad productiva.

-¿Hasta dónde puede conducir una carrera con el paso de los años? Una carrera en la industria puede llegar tan lejos como uno quiera. Es habitual ver profesionales que comienzan en puestos operativos y que, gracias a la experiencia y formación continua, evolucionan hacia puestos de responsabilidad técnica, coordinación de equipos, jefaturas de producción e incluso posiciones directivas. Es un sector en el que el esfuerzo y compromiso tienen recorrido real. La industria del metal ofrece trayectorias sólidas, movilidad profesional y oportunidades de crecimiento difícilmente igualables en otros sectores.

-¿Por qué es importante su sector? ¿Qué aporta al funcionamiento de la sociedad y la economía? Nuestro sector es estratégico para Asturias. La actividad de las empresas de la industria del metal de Asturias concentra el 11% de PIB regional. No solo somos el principal empleador industrial: también somos el mayor exportador regional. Representamos el 65% de las exportaciones, lo que nos convierte en el principal motor internacional de la economía asturiana. Además, el metal sostiene cadenas de valor esenciales: energía, construcción, automoción, defensa, renovables, infraestructuras, movilidad eléctrica, logística, entre otras. Sin el sector del metal, el avance tecnológico y la estabilidad industrial de Asturias no serían posibles.

-¿Ofrece oportunidades para todo el mundo? ¿Pueden las mujeres, los jóvenes o los parados de larga duración incorporarse con facilidad? Sí, y además no solo pueden, es que los necesitamos. El sector necesita incorporar jóvenes, mujeres y personas en situación de desempleo. Hoy, las mujeres representan solo el 15% del empleo total y menos del 5% en oficios de taller, por lo que estamos impulsando campañas específicas para romper esas barreras y demostrar que la industria actual es segura, tecnificada, diversa y plenamente accesible. Del mismo modo, jóvenes y desempleados de larga duración, adquiriendo la formación específica, encuentran en el sector una entrada inmediata al mercado laboral, con estabilidad y posibilidades reales de crecimiento.

-¿Qué cambios se han hecho en los últimos tiempos (ya sean en los salarios o en las condiciones laborales y de jornada) para hacer más atractivo su sector o mejorar la conciliación laboral y familiar? Las empresas del metal están avanzando en digitalización, automatización y mejora de la organización del trabajo, lo que reduce tareas físicamente exigentes y facilita la conciliación. También se están implantando turnos más flexibles, formación continua, programas de FP dual y mejoras en las condiciones de seguridad y salud laboral. Las condiciones salariales son, además, de las mejores de España. Todo ello contribuye a modernizar el sector y hacerlo más competitivo y atractivo para captar talento joven y femenino.

-¿Por qué cree que las empresas no acaban de encontrar los trabajadores que necesitan? El problema tiene tres causas principales. En primer lugar, existe un desajuste entre formación y necesidades reales de la industria; en segundo lugar, hay una falta de vocaciones tecnológicas e industriales entre los jóvenes; y, en tercer lugar, nos enfrentamos a un envejecimiento acelerado de la plantilla sin relevo suficiente. De ahí la importancia de reforzar la FP, mejorar la orientación profesional y acercar la industria a la sociedad. Necesitamos que los jóvenes y sus familias, especialmente las chicas, conozcan de verdad cómo es la industria de hoy: moderna, digital, limpia y con futuro.

-Se habla mucho del impacto de la inteligencia artificial y de las nuevas maneras de organizar el trabajo. ¿Cómo concibe el empleo en su sector a diez o quince años vista? Lo imagino más tecnológico, sostenible y de alto valor añadido. La inteligencia artificial formará parte de los procesos de diseño, mantenimiento predictivo, control de calidad y eficiencia energética. Lejos de destruir empleo, la IA transformará los oficios, requiriendo nuevas competencias y generando nuevas oportunidades. La industria del metal asturiano evoluciona hacia una industria 4.0 plenamente consolidada, donde necesitamos profesionales versátiles, creativos y preparados para trabajar en entornos cada vez más digitales y globales.