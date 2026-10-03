Mariví Monteserín no se presentará a la reelección y Campa propone a Yolanda Alonso como candidata del PSOE en Avilés

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, durante la atención a medios de este sábado. - PSOE AVILÉS

AVILÉS, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha comunicado oficialmente a la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Avilés su decisión de no presentarse como candidata socialista a las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027. Tras este anuncio, el secretario general del PSOE local, Manuel Campa, ha respaldado a la edil Yolanda Alonso como la candidata de consenso para dirigir el Gobierno local entre 2027 y 2031.

Monteserín ha explicado que ha tomado esta determinación al haber cumplido tres mandatos y al considerar que la agrupación local se encuentra "suficientemente preparada" para afrontar un cambio de liderazgo. La regidora ha manifestado que mantendrá sus funciones al frente del Ayuntamiento con total dedicación hasta el próximo mes de junio.

Por su parte, Yolanda Alonso ha anunciado su intención de formalizar su candidatura como cabeza de lista en el proceso de primarias, cuyo plazo de presentación estará abierto entre el 23 y el 27 de octubre. MAnuel Campa ha subrayado la "capacidad de trabajo" de Alonso, quien integrará una candidatura "muy completa" junto al resto de compañeros de la agrupación.