Vox plantea un mando integrado por Ejército, CNI, Policía y Guardia Civil para atender las fronteras de Ceuta y Melilla

Dos soldados vigilan la frontera en Benzú, a 22 de septiembre de 2026, en Ceuta (España) - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha propuesto en el Congreso la creación de un mando integrado por las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los demás servicios de información del Estado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Servicio de Vigilancia Aduanera y las unidades que desempeñen funciones de policía judicial para gestionar las fronteras de Ceuta y Melilla.

Así lo ha hecho Vox en una proposición no de ley, para ser debatida en la Comisión de Defensa del Congreso, registrada en el marco de la crisis desencadenada por la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos en Ceuta el 30 de julio. En el texto, los de Abascal indican que el mando actuaría bajo una dirección operativa común, pero sin perjuicio de la dependencia orgánica y competencias de cada organismo.

Vox alega que Ceuta y Melilla "no pueden ser abandonadas como viene ocurriendo hasta ahora", que "dependen únicamente de refuerzos coyunturales". En cambio, piden capacidades "estables, suficientes, coordinadas y susceptibles de intensificarse cuando la situación lo requiera".

En esta línea, el grupo parlamentario de Vox en el Congreso solicita el despliegue de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las fronteras de Ceuta y Melilla, con especial énfasis en la Armada. A juicio de Vox, debería desplegarse en la línea fronteriza marítima con el objetivo de impedir y repeler cualquier "nuevo intento de violación" de las mismas.

La formación ya pidió que buques de la Armada impidieran la llegada de pateras a las costas españolas, ante lo que el entonces Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) y hoy Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, recordó que la obligación "legal y moral" de un buque de guerra en caso de encontrar una embarcación en el mar sería el rescate de sus ocupantes.

PROFESIÓN DE RIESGO Y AGENTES DE LA AUTORIDAD

Además, Vox reclama el reconocimiento de la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo y que se dote a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de "todos los medios humanos y materiales" necesarios, así como de la cobertura jurídica y legal necesaria para el correcto cumplimiento de sus funciones.

En esta línea, los de Santiago Abascal también piden reconocer y hacer efectivo el carácter de agente de la autoridad del personal militar desplegado en Ceuta y Melilla en misiones de defensa, seguridad, vigilancia de fronteras o apoyo a las autoridades, durante el ejercicio de las funciones encomendadas, y dotarlo de protección "inmediata" frente a ataques y agresiones, directrices claras, protocolos de autoprotección y suficiente cobertura jurídica.

Y, en este contexto, pide "reglas de enfrentamiento claras y acordes a Derecho, que aseguren el éxito de la función encomendada de garantizar la defensa y seguridad de nuestras fronteras, incluida la marítima con la Armada, impidiendo la entrada de inmigrantes ilegales".

MEJORAS POR EJÉRCITO

En el texto, Vox plantea mejoras diferenciadas para los ejércitos. Para Tierra, los de Santiago Abascal proponen reforzar la presencia, vigilancia, alerta temprana y capacidad de reacción militar en los espacios terrestres de soberanía de Ceuta y Melilla; y intensificar la presencia, vigilancia, alerta temprana y capacidad de reacción militar en esos espacios.

También, sugieren aumentar las capacidades disponibles en ambas ciudades autónomas para la obtención y la fusión de información, guerra electrónica y ciberdefensa, protección de los sistemas de mando y control, defensa de puntos clave y reacción frente a infiltraciones, incursiones o ataques terrestres.

En cuanto a la Armada, plantean el refuerzo de las Comandancias Navales de Ceuta y Melilla y sus capacidades relacionadas con la vigilancia, protección y gestión de la frontera marítima con Marruecos, "potenciándolas como centros de inteligencia marítima local, nodos de coordinación interinstitucional y puntos focales de Cooperación Naval y Guía del Tráfico Marítimo".

También, mantener y robustecer la capacidad de despliegue, presencia y actuación de la Armada en el entorno marítimo de Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía, garantizando la libertad de navegación y actuación de sus buques en el mar territorial español y en los espacios marítimos de interés. Asimismo, sostener la capacidad "permanente" de reacción y refuerzo naval frente a incursiones, amenazas o actuaciones que puedan afectar a la soberanía, la integridad territorial o los intereses nacionales.

En referencia al Ejército del Aire y del Espacio, los de Santiago Abascal reclaman afianzar "prioritariamente" la vigilancia, control y defensa del espacio aéreo de Ceuta y Melilla, del Estrecho y del mar de Alborán; reforzar las capacidades del Mando Operativo Aéreo y su integración con las capacidades terrestres y navales; y aumentar y proteger los sensores, la integración avanzada de sus datos y el refuerzo de las capacidades de detección, identificación y respuesta.

Sobre el CNI, Vox plantea aumentar sus capacidades, potenciar sus medios humanos y recursos materiales y tecnológicos y garantizar que su estructura, organización, medios, procedimientos operativos, fuentes y demás materias sensibles sea protegida.

Por otra parte, Vox propone aumentar "de forma inmediata y suficiente" los efectivos de la Policía destinados a la filiación e identificación de los extranjeros que acceden "ilegalmente" a ambas ciudades autónomas para "agilizar su identificación y la tramitación de su devolución, expulsión o retorno".

CONDICIONES LABORALES

En cuanto a las condiciones laborales de Policía y Guardia Civil destinado o desplazado a Ceuta y Melilla, Vox reclama alojamiento y manutención adecuados; el respeto efectivo de descansos, permisos y vacaciones y la restitución de los periodos suspendidos; una compensación económica justa y transparente por los servicios extraordinarios; la evaluación de los riesgos laborales y psicosociales; y asistencia jurídica y psicológica inmediata cuando resulte necesaria.

Para el personal militar afectado por dispositivos extraordinarios en esas ciudades autónomas, pide descansos y relevos suficientes; equipos de protección adecuados; medidas sanitarias y apoyo psicológico; una compensación económica adecuada; la restitución de los permisos suspendidos y el resarcimiento de los gastos acreditados derivados de su suspensión, así como las medidas necesarias para preservar la seguridad y el bienestar de los militares y de sus familias.