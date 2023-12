Martínez Salvador afirma que en pocos días se convocará la reunión del Grupo Covadonga y Fundación Biodiversidad

El edil de Festejos lamenta, relativo a Divertia, que la oposición se preocupe más por "obstaculizar"



GIJÓN, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro), ha confirmado este martes que espera que en pocos días puede convocarse la reunión en la que estarán presentes la Fundación Biodiversidad y el Real Grupo de Cultura Covadonga para estudiar las posibilidades de la vuelta de la práctica del piragüismo al río Piles, tras su proceso de renaturalización, a través de unos azudes hinchables.

Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, ha sostenido que se mantiene "plenamente vigente" el compromiso del Gobierno local de que se pueda compatibilizar el piragüismo con la renaturalización del río.

Así lo ha indicado tras la aprobación, en la Junta de Gobierno, del expediente de contratación para adjudicar las obras del citado proyecto de renaturalización, que cuentan con fondos europeos.

A este respecto, ha recalcado que este proyecto fue diseñado por el Gobierno anterior, por lo que, según él, no corresponde al que hubieran presentado. No obstante, no van a realizar cambios para no poner en peligro la financiación "tan importante" de fondos europeos.

Ha insistido, en este caso, en que la instalación de azudes hinchables sería 'a posteriori', y previa autorización de la Fundación Biodiversidad.

Al tiempo, ha señalado que estima que empiecen obras hacia mediados de 2024, pero no ha querido concretar una fecha. En todo caso, ha apuntado que esto permitirá acabar en plazo las obras, fijadas en 2,4 millones de euros repartidas en dos anualidades, 2024 y 2025.

PLAZAS DE POLICÍA LOCAL

En la Junta de Gobierno, por otra parte, se ha dado luz verde a la convocatoria y bases de provisión de cinco plazas acumuladas de Agente de Policía reservadas al turno de movilidad incluidas en las Ofertas de Empleo Público de los ejercicios 2021 y 2022.

También se ha aprobado el crédito necesario para las ayudas de comedor de los beneficiarios de las becas comedor del proyecto 11x12, correspondiente al presente curso, por un importe de 63,996,08 euros.

Además, Martínez Salvador ha anunciado la adhesión del Ayuntamiento de Gijón a la iniciativa para el reconocimiento del belenismo como Bien de Interés Cultural Inmaterial del Principado de Asturias.

Se ha acordado, por otro lado, la imposición de penalidades a la empresa Citybike Global S.A., encargada del servicio público de bicicleta compartida, por incumplimientos contractuales en los meses de julio y agosto pasados, al no haber, debido a averías, suficientes bicis. El importe total es de 51.451,88 euros.

Fuera del orden del día, también se ha aprobado la renuncia del director de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. El portavoz del Gobierno ha apuntado que el puesto será cubierto "a la mayor brevedad", para lo que se espera que la semana próxima la Junta de Gobierno apruebe las bases de la convocatoria.

Además, se han aprobado dos certificaciones de obras, una del carril bus de la avenida de la Costa, por 36.617 euros, y otra de 107.945,87 euros correspondiente a la calle Río Eo.

DIVERTIA

En otro orden de temas, y en respuesta a los medios de comunicación, ha afeado a la oposición que se preocupe más por "obstaculizar" la labor del Gobierno local que por fiscalizar, con referencia a que se ha dejado sin funciones al gerente de Divertia.

"No es lo deseable", ha lamentando, a lo que ha incidido en que cuando uno nombra un gerente es para que tenga poderes. Martínez Salvador ha insistido en que "no es lo ideal", aunque ha matizado que no quiere decir que no vaya a poder operar.

INTERCAMBIADOR DEL HUMEDAL

Preguntado por el planteamiento de Alsa de que los recorridos regionales tengan como punto de salida y llegada el futuro intercambiador del Humedal, ha remarcado que siguen con "muchas dudas".

Ha indicado, asimismo, que están ultimando los informes sobre el proyecto del intercambiador para remitir a la Consejería, por lo que prefieren no seguir hablando sobre el tema hasta tenerlos concluidos.