Martínez Salvador confía tener en este trimestre el diseño del nuevo Plan Llave, que incorpora bonificaciones

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador (en el centro), junto al edil de Servicios Sociales, Guzmán Pendás (izda), en la inauguración de la la Jornada de debate sobre el problema de la vivienda en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha confirmado este jueves que la intención que tiene el Gobierno local definir en este primer trimestre el nuevo Plan Llave, con los ajustes necesarios tras haber quedado desierto, y que en el segundo semestre se pueda poner en información pública y publicar los pliegos de nuevo.

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la Jornada de debate sobre el problema de la vivienda en Gijón, organizado por We Love Gijón, en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio.

Ha explicado, en este caso, que tras el decreto del Gobierno de España en diciembre pasado, que permite destinar remanente de 2024 a inversiones financieramente sostenibles, eso libera parte del presupuesto que se puede dedicar a otras cosas.

Martínez Salvador ha resaltado que ven una medida "muy buena" el poder rebajar el precio de la vivienda, ayudando al constructor a llegar a ese precio del módulo que le hace tener rentabilidad y a la vez que no se encarezca el precio para los gijoneses que vayan a adquirir ese piso. "Creemos que es una buena medida", ha reiterado.

En línea con ello, ha remarcado que desde prácticamente el inicio del mandato están trabajando en atajar este problema y para que el acceso a la vivienda está a unos precios que los ciudadanos puedan permitirse.

Entre las medidas implementadas por el Gobierno local, ha citado, al margen del Plan Llave, la reformulación del programa de intermediación del alquiler, para poder poner en el mercado viviendas que actualmente no están, para que se destine más al alquiler.

"Tenemos claro que es un problema que no se afronta y no se soluciona de una sola manera", ha indicado, a lo que ha incidido en que es importante tener un enfoque "global" y actuar en colaboración con el sector privado.

A este respecto, ha destacado que se trata de que se puedan poner en disposición de la gente "muchas viviendas, no unas pocas". Martínez Salvador, en este sentido, ha advertido de que una administración, y menos un ayuntamiento, va a poder conseguirlo sin esa colaboración.

De ahí que haya reivindicado las ventajas del Plan Llave, al poner suelo que es propiedad municipal en el mercado para que se construya en él vivienda protegida, que no es vivienda social, sino que simplemente tiene un precio tasado, que marca el Principado de Asturias y que, por tanto, es mucho más asequible para la mayoría de la población.

Sobre la negociación con el Principado para cesión de suelo municipal de cara a la construcción de vivienda pública, ha recordado que a finales del pasado año se dijo que en el primer trimestre iban a estar cedidas las parcelas "y estamos trabajando en ello", ha asegurado.

Al tiempo, ha apuntado que, cuando esté el documento preparado y acordado entre Ayuntamiento y Principado, se dará a conocer. "Todavía no es el momento", ha comentado.

ZONAS TENSIONADAS

Preguntado por la afirmación en Pleno del concejal de Izquierda Unida sobre que habrá novedades esta semana sobre la declaración de zonas tensionadas en Gijón, ha señalado que esperan que la Consejería se las hagan llegar, "si no difícilmente vamos a poder articular nada", ha apostillado.

Dicho esto, se ha reafirmado en que no están de acuerdo en medidas que simplemente se limiten a topar los precios de alquiler. Sobre ello, ha preguntado sobre que si un ciudadano tiene una vivienda y no la pone en alquiler al precio que realmente le dé la gana, qué nos hace pensar que la va a poner en el mercado de alquiler a un precio que es sustancialmente inferior y que lo marca un Gobierno.