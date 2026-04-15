Martínez Salvador replica a IU que el Plan Estatal respalda la postura del Gobierno local en vivienda asequible

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, interviene en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha conminado a la izquierda a dejar de enredar y les ha animado a que pongan a trabajar a sus compañeros del Gobierno autonómico y estatal "de una vez" para que en la ciudad se pueda construir vivienda pública.

Ha recordado que tanto al alcaldesa, Carmen Moriyón, como él, se reunieron el pasado 2 de diciembre con el consejero Ovidio Zapico y con el director general de Vivienda, al objeto de consensuar un acuerdo amplio que permita la construcción de vivienda asequible en Gijón. Una fecha desde la que están trabajando en ese cometido.

Dicho esto, ha asegurado que desde el Ayuntamiento se han llevado a cabo las gestiones que "ni más ni menos" marcan la ley para hacer una cesión de este tipo. Por contra, ha sostenido que el Gobierno central, "del que ustedes forman parte, sigue riéndose de toda España".

A este respecto, Martínez Salvador ha replicado a IU que el Gobierno central sigue sin tener aprobado el Plan Estatal de Vivienda. Un plan del que el Gobierno estatal dice que contará con 7.000 millones de euros, de los cuales ellos aportarán el 60 por ciento y además adelantan las primeras anualidades.

Ha incidido, en este caso, en que el primer objetivo de ese plan señala que el 40 por ciento de los recursos están orientados a aumentar la oferta de vivienda protegida. Entre las medidas concretas que se contemplan, además, figura la recuperación de las ayudas a la construcción de vivienda protegida.

Esto supone casi 3.000 millones de euros, que se quieren destinar a lo que el Gobierno gijonés lleva pidiendo desde hace más de dos años y que la izquierda gijonesa afirma que solo sirve para fomentar los intereses privados.

Ha remarcado, también, que el Principado sigue teniendo paralizado el proyecto de EcoJove, donde están contempladas 1.900 viviendas protegidas. "Están paralizadas por deseo expreso de la consejería que Izquierda Unida ostenta el gobierno del Principado de Asturias", ha reiterado.

"Gijón es el ayuntamiento más importante de Asturias y no se dedica a ceder parcelas para que otros construyan", ha recalcado Martínez Salvador, quien ha dejado claro que Gijón pone encima de la mesa planteamientos "serios" para que se puedan construir muchos centenares de viviendas.

Sobre esta cuestión, ha apuntado que lo que el Ayuntamiento propuso al Principado en diciembre pasado fue "mucho más ambicioso" que ceder dos parcelas para 300 viviendas.

"Hablamos de una primera fase para hacer 738 viviendas en Gijón, de las cuales el Principado promovía 300 y 438 el Ayuntamiento, de las cuales 400 eran de alquiler y 300 eran para que fueran modalidad de alquiler asequible", ha explicado el edil, quien ha asegurado que recibieron una negativa como respuesta del Gobierno asturiano.

De este ha sostenido que ni tiene voluntad ni está capacitado "para llevar lo que tienen entre manos". Frente a ello, ha apostado por exprimir todo lo que se pueda del Plan Estatal para solucionar el problema de la vivienda.

"Son un fracaso para Asturias en general y para la promoción de vivienda pública y asequible en particular", ha asegurado del Ejecutivo asturiano. "Han hecho un comportamiento totalmente desleal con nosotros", les ha afeado el concejal, quien ha señalado que, aún así, todavía desde el Ayuntamiento se tiende la mano.

Así lo ha indicado, en respuesta al portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, sobre la cesión de suelo municipal a la Consejería para la construcción de vivienda pública.

Relativa a la reunión del 2 de diciembre de 2025, Suárez Llana ha incidido en que el objetivo era la cesión de suelo municipal durante el primer trimestre de 2026 para la construcción de al menos 300 viviendas públicas autonómicas en régimen de alquiler asequible, siguiendo el modelo desarrollado por otros 12 ayuntamientos asturianos.

Al tiempo, ha recalcado a Martínez Salvador que de lo que trata su pregunta es sobre cesión de suelo para la construcción de vivienda pública de alquiler asequible, "no otras modalidades de vivienda pública", ha apostillado, a lo que ha recordado el acuerdo plenario en el mismo sentido.

Según el portavoz de IU, el expediente de este asunto al que se les dio acceso el pasado 26 tiene una carta de solicitud del consejero solicitando cesión de suelo y luego una diligencia del pasado 23 de marzo, "en la que dice textualmente que con fecha 20 de marzo se ha realizado encargo al Servicio Técnico de Urbanismo un informe para que informara sobre las posibles parcelas que podrían ser objeto de cesión".

Algo que contrasta, según él, con que Martínez Salvador dijera a los medios de comunicación que llevan cuatro meses tramitando la cesión de dos parcelas, una en La Camocha y otra en El Lauredal.

A mayores, ha apuntado que estas cesiones no cumplen con el requerimiento de la Consejería, ya que suman 128 viviendas cuando se pedía para 300.

"La realidad es que ustedes están bloqueando la construcción de vivienda pública para alquiler asequible en Gijón", ha criticado al Gobierno local, al tiempo que ha contrapuesto la situación con la de otros 12 ayuntamientos que ya han cedido terreno.