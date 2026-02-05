Más de 10.000 estudiantes preuniversitarios conocerán la oferta académica de la Universidad de Oviedo

Archivo - Jóvenes asturianos. - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

OVIEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas de Orientación Universitaria de la Universidad de Oviedo (JOU 2026) continúan creciendo y prevén la participación de más de 10.000 estudiantes en la presente edición, que se celebrará del 9 al 12 de febrero en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo.

Según informa la institución académica, en esta edición aumenta también el número de centros educativos inscritos, un total de 126 procedentes de toda la región. En concreto, el alumnado preuniversitario inscrito asciende a 9.480, a los que se sumarán las personas que acudan el miércoles 11 de febrero en horario vespertino, cuando el acceso está abierto al público general.

Estas jornadas, organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Oviedo en colaboración con la Consejería de Educación del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo, se dirigen al alumnado de Bachillerato, de 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS).

El objetivo es informarles sobre la oferta formativa de estudios universitarios, los procedimientos de acceso y admisión a la universidad, así como de otros aspectos relevantes de la vida académica.

El vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López Muñiz, ha indicado que "las JOU son una oportunidad clave para que el estudiantado preuniversitario conozca de primera mano la amplia y diversa oferta académica de la Universidad de Oviedo y pueda tener toda la información necesaria para tomar una decisión tan importante para su futuro".

"Animamos a aprovechar estas jornadas como un espacio de información, reflexión y contacto directo con la universidad pública asturiana", dijo.

Los 17 centros universitarios, tanto propios como adscritos, en los que se imparten las distintas titulaciones de la institución académica asturiana estarán presentes en las Jornadas de Orientación Universitaria.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad se han programado diferentes actividades que se desarrollarán durante los cuatro días, en los que las facultades, escuelas y servicios universitarios ofrecerán su asesoramiento al estudiantado de los distintos centros educativos asturianos.

Solo los centros inscritos pueden asistir a este evento, a excepción de la jornada vespertina propuesta para el miércoles 11, cuya asistencia es de libre acceso, para el estudiantado en general y sus familias o acompañantes.