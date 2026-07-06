Más de 1.100 alumnos de Asturias se examinan de la PAU desde este lunes en nueve sedes

Inicio de la PAU extraordinaria en Oviedo. - UNIOVI

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.120 estudiantes se examinarán en Asturias de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria extraordinaria, que se desarrollará desde este lunes al miércoles 8 de julio.

La cifra de inscritos supone un incremento de 42 personas en comparación con el año anterior, según los datos facilitados por la institución educativa sobre el proceso. En cuanto a la distribución por sexos, de los 1.120 alumnos que concurrirán a las pruebas, 718 son mujeres y 402 son hombres.

Los exámenes se llevarán a cabo de forma simultánea en nueve ubicaciones repartidas por las localidades de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Ribadesella, Cangas del Narcea, Luarca y Tapia de Casariego.

En Oviedo, las sedes habilitadas son el Aulario A del Campus de Humanidades y el Aulario 1 de la Facultad de Economía y Empresa. En Gijón, la prueba tendrá lugar en el Edificio Polivalente de la Escuela Politécnica de Ingeniería, mientras que en Avilés se realizará en el IES Ramón Menéndez Pidal, y en Mieres, en el Campus de Mieres. Por su parte, la zona del Oriente contará con el IES Avelina Cerra (Ribadesella); el Suroccidente con el IES Cangas del Narcea; y el Occidente dispondrá de las sedes del IES Marqués de Casariego (Tapia) y el IES Carmen y Severo Ochoa (Luarca).

Por otro lado, el examen correspondiente a Dibujo Artístico se centralizará exclusivamente en el Edificio Departamental del Campus de Humanidades (Oviedo) y en el Edificio Polivalente del Campus de Viesques (Gijón).

La nota definitiva de la PAU se calculará ponderando un 60 por ciento de la calificación final del Bachillerato y un 40 por ciento de la fase de acceso. El acceso a los estudios universitarios se entenderá concedido cuando el resultado sea igual o superior a cinco puntos sobre un máximo de diez. Asimismo, los alumnos que deseen elevar su nota podrán presentarse de forma voluntaria a la fase de admisión para examinarse de un máximo de tres asignaturas de opción, elevando el límite máximo de la nota final hasta los 14 puntos.