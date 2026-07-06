Más de 1.100 alumnos de Asturias se examinan de la PAU desde este lunes en nueve sedes

Inicio de la PAU extraordinaria en Oviedo.
Inicio de la PAU extraordinaria en Oviedo. - UNIOVI
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 6 julio 2026 20:23
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   OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Un total de 1.120 estudiantes se examinarán en Asturias de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria extraordinaria, que se desarrollará desde este lunes al miércoles 8 de julio.

   La cifra de inscritos supone un incremento de 42 personas en comparación con el año anterior, según los datos facilitados por la institución educativa sobre el proceso. En cuanto a la distribución por sexos, de los 1.120 alumnos que concurrirán a las pruebas, 718 son mujeres y 402 son hombres.

   Los exámenes se llevarán a cabo de forma simultánea en nueve ubicaciones repartidas por las localidades de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Ribadesella, Cangas del Narcea, Luarca y Tapia de Casariego.

   En Oviedo, las sedes habilitadas son el Aulario A del Campus de Humanidades y el Aulario 1 de la Facultad de Economía y Empresa. En Gijón, la prueba tendrá lugar en el Edificio Polivalente de la Escuela Politécnica de Ingeniería, mientras que en Avilés se realizará en el IES Ramón Menéndez Pidal, y en Mieres, en el Campus de Mieres. Por su parte, la zona del Oriente contará con el IES Avelina Cerra (Ribadesella); el Suroccidente con el IES Cangas del Narcea; y el Occidente dispondrá de las sedes del IES Marqués de Casariego (Tapia) y el IES Carmen y Severo Ochoa (Luarca).

   Por otro lado, el examen correspondiente a Dibujo Artístico se centralizará exclusivamente en el Edificio Departamental del Campus de Humanidades (Oviedo) y en el Edificio Polivalente del Campus de Viesques (Gijón).

   La nota definitiva de la PAU se calculará ponderando un 60 por ciento de la calificación final del Bachillerato y un 40 por ciento de la fase de acceso. El acceso a los estudios universitarios se entenderá concedido cuando el resultado sea igual o superior a cinco puntos sobre un máximo de diez. Asimismo, los alumnos que deseen elevar su nota podrán presentarse de forma voluntaria a la fase de admisión para examinarse de un máximo de tres asignaturas de opción, elevando el límite máximo de la nota final hasta los 14 puntos.

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