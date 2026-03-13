Más de 1.200 personas murieron en Asturias mientras estaban en lista de espera de dependencia en 2025

Una persona mayor en silla de ruedas - EUROPA PRESS

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.245 personas en lista de espera de dependencia murieron en el año 2025. De ellas, 1.179 no tenían resolución de grado y 66 contaban con el derecho reconocido pero pendiente de prestación o servicio.

Así consta en el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y presentado este viernes en el Congreso de los Diputados.

Asturias atendió en el último ejercicio a 645 nuevas personas dependientes lo que supone un 1,95 por ciento de aumento, crecimiento muy inferior a la media en que lo hicieron el resto de las comunidades autónomas con un 10,45%.

En el conjunto de parámetros básicos del sistema el número de personas valoradas únicamente crece en un 2,20% cuando el resto de las CCAA lo hicieron en una media del 8,80%; así como el de personas con derecho a prestación con un incremento de solo 1,72% cuando el resto de las CCA las incrementó en un 9,02%.

Según el informe se da un crecimiento negativo en cuanto a solicitudes, en este año han sido 1.209 menos que el año anterior lo que supone un -2,36% (la media nacional está en un 7,42%)

En Asturias, el número de personas desatendidas es de 1.316, con una tasa limbo del 3,9%, frente a la del 8,3% del conjunto nacional de las CCAA. Su lista de espera efectiva es de 7.764 personas lo que supone un 15,51%, superior a la media nacional que es 11,10%. Respecto al año 2024 hay una disminución en 2.222 personas ( -22,25%) quedando muy por encima del -4,50% de resto del conjunto nacional.

El Principado cerró el ejercicio con 2.536 nuevas prestaciones que corresponden a 2.789 menos que en el año anterior (5.325). El 78% corresponde a las 1.984 atenciones en Teleasistencia.

En cuanto a la Prevención ha habido un descenso de 449 atenciones lo que supone un -18%. En la atención residencial (5%) se observa crecimiento en relación al año anterior que de 8 ha pasado a 132. El Principado sigue disponiendo una de las carteras de servicios más equilibradas y armónicas del conjunto de CCAA.