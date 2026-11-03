Más de 200 bailarines participarán en Gijón en el III Festival Swing a Esgaya

Presentación, en la Casa Paquet de Gijón, del III Festival Swing a Esgaya. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gijón se convertirá, del 12 al 15 del próximo mes noviembre, en la capital del baile y la música con la celebración de la tercera edición del Festival Swing a Esgaya.

Según una nota de prensa de Visita Gijón, el encuentro, organizado por la asociación sin ánimo de lucro Swing4Asturias, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón, a través de Visita Gijón, y con la colaboración especial del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX).

El objetivo principal de esta cita es consolidar a la ciudad como un punto de encuentro clave para los amantes de la cultura del swing, propiciando un espacio de convivencia e intercambio a través de talleres formativos, fiestas con música en directo y actividades abiertas a la ciudadanía.

Para esta edición, se espera la asistencia de 220 participantes procedentes de la práctica totalidad de las comunidades autónomas españolas, así como un nutrido grupo de bailarines de diversos países de Europa.

Durante la presentación oficial celebrada en La Escalerona, la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha resaltado que "Swing a Esgaya es un magnífico ejemplo de cómo la colaboración entre la iniciativa de las asociaciones y el apoyo del Ayuntamiento pueden contribuir a enriquecer la oferta cultural y turística de Gijón".

Por parte de la organización, las representantes del grupo de trabajo de Swing4Asturias, Elena Venta Álvarez, Rosario Díaz Díaz y Sara Nosti Álvarez, han explicado los detalles de un colectivo fundado en 2018, que ya cuenta con 93 asociados en el Principado.

Según el colectivo, tras el éxito de las ediciones de 2024 y 2025, el festival amplía sus propuestas combinando actividades exclusivas para inscritos con eventos públicos en las calles de Gijón.

La programación arrancará el próximo día 12 de, con una pre-fiesta en el Savoy Club. Asimismo, los días 13 y 14, el Hotel Abba Playa y el Real Club Astur de Regatas acogerán las clases intensivas impartidas por profesores como Maxi Prado, Claudia Biggeri, Roser Ros, Martí Gasol, Pedro Vieira, Marta Chamosa, Gurutz y Aiala.

Las noches estarán amenizadas por los conciertos en directo de las bandas Flaca & The Beat y Professor Cunningham & His Old School Jazz Band.

Además, el domingo día 15, concentrará las actividades en colaboración con el FICX, abiertas a toda la ciudadanía. El patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto será la sede de una clase abierta y gratuita de baile, seguida de la charla 'Mujeres del swing y del jazz en el cine'.

Al tiempo, a mediodía habrá un pasacalles con la banda 'Los Viajeros del Swing', que llenará de música el centro de Gijón, para concluir la jornada con un concierto de Body & Soul en La Buena Vida Fomento.