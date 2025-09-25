Más de 260 científicos de la Universidad divulgarán sus trabajos en la Noche Europea de Investigadores

Archivo - Exterior del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, en la calle San Francisco. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo movilizará en Asturias a 261 científicos --155 mujeres y 106 hombres-- que desarrollarán un centenar de actividades con ocasión de la celebración este viernes, 26 de septiembre, de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras.

El evento, que alcanza este año su decimosexta edición, se desarrollará este año en Asturias simultáneamente en dos sedes: el Edificio Histórico, en Oviedo, y la Colegiata de San Juan, en Gijón. La Noche se llevará a cabo al mismo tiempo en cerca de 400 ciudades europeas y se estima que miles de científicos se unan a esta iniciativa que contará con más de 1,6 millones de visitantes en toda Europa.

La Noche es un proyecto de divulgación científica promovido y financiado por la Comisión Europea, el Ministerio Ciencia, Innovación Universidades-FECYT, la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo y la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, que tiene por objetivo acercar el día a día de los investigadores a la sociedad con el fin de inspirar nuevas vocaciones científicas entre los más jóvenes.

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, agradeció la dedicación del personal de investigación y del voluntariado, que ha organizado un programa de actividades tan amplio como atractivo que este año marcará además un récord de participación.

Se prevé superar las 4000 personas en las actividades programadas para la presente edición. Villaverde, que ha animado a la población asturiana, y especialmente a la más joven, a asistir, ha recordado que la institución académica es además la principal generadora de la I+D+I de Asturias.

Por su parte la vicerrectora de Investigación, Irene Díaz, ha calificado el evento como una excelente oportunidad para mostrar a la ciudadanía los beneficios del avance de la ciencia y su impacto en la vida diaria. Asimismo, ha subrayado que este tipo de iniciativas fomentan el interés por las vocaciones científicas entre los jóvenes y refuerzan la investigación como opción profesional.

La Universidad de Oviedo ha organizado para esta ocasión una jornada de ciencia abierta con 57 estands --47 por la noche y 10 por la mañana-- que se podrán visitar en el Edificio Histórico de Oviedo y en la Colegiata de San Juan en Gijón. Se llevarán a cabo talleres, demostraciones, experimentos, juegos, lecturas continuadas, observaciones astronómicas... La celebración de este año cuenta además con varias actividades destacadas.