Más de 2.700 escolares asturianos correrán contra la leucemia infantil el próximo 16 de octubre

Carrera infantil contra el cáncer - FUNDACIÓN UNOENTRECIENMIL

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unoentrecienmil ultima los preparativos para la 12ª edición de La Vuelta al Cole, la carrera solidaria escolar contra la leucemia infantil que se celebrará el próximo 16 de octubre. En Asturias, un total de 11 colegios y 2.749 alumnos se han sumado ya a esta iniciativa que busca impulsar la investigación científica para que todos los niños que padecen esta enfermedad puedan superarla.

Según ha informado la fundación en nota de prensa, a nivel nacional, el movimiento ha reunido hasta la fecha a 285.223 escolares de 775 centros educativos. Los colegios interesados en participar todavía se pueden inscribir para organizar su propia carrera adaptada a sus instalaciones.

Desde su creación en 2015, La Vuelta al Cole ha movilizado a cerca de 7.000 colegios y más de 2,6 millones de alumnos, familias y docentes, logrando recaudar más de cinco millones de euros. En el curso 2025-2026 se han recaudado 1.168.410 euros gracias a la participación de 1.550 centros y más de 559.000 personas.

La edición de este año incorpora nuevos recursos didácticos y materiales adaptados para que los estudiantes comprendan la realidad de la enfermedad, así como la historia de Sergio, un niño de seis años diagnosticado de leucemia linfoblástica aguda que ha vuelto a las aulas este mes de septiembre mientras continúa su tratamiento.