Más de 300 investigadores se darán cita en Gijón en la XXX Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química Orgánica

Archivo - Recinto ferial 'Luis Adaro', en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Gijón se convertirá, desde este próximo miércoles al viernes, en el principal punto de encuentro de la comunidad española e internacional de Química Orgánica con la celebración de la XXX Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química Orgánica (GEQOR 2026).

Según una nota de prensa de la Universidad de Oviedo, el congreso reunirá a más de 300 investigadores, profesionales y estudiantes procedentes de universidades, centros de investigación y empresas de todo el mundo, con lo que se consolida como uno de los eventos científicos de referencia en esta disciplina.

La reunión está organizada por la Universidad de Oviedo y el Grupo Especializado de Química Orgánica (GEQOR) de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ), y tiene como objetivo fomentar el intercambio de conocimiento, impulsar nuevas colaboraciones científicas y dar a conocer los avances más recientes en síntesis química, catálisis, química medicinal, materiales avanzados y otras áreas emergentes de la Química Orgánica.

El programa científico, que se desarrollará en el Palacio de Congresos del recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', incluye conferencias plenarias, ponencias invitadas, comunicaciones orales, presentaciones flash y sesiones de pósteres.

Entre los conferenciantes plenarios, destacan figuras de reconocido prestigio internacional como el profesor Eric Jacobsen (Harvard University, Estados Unidos), referente mundial en catálisis asimétrica; Paolo Melchiorre (Universidad de Bolonia, Italia), pionero en fotocatálisis y organocatálisis; o Guy Lloyd-Jones (Universidad de Edimburgo, Reino Unido), reconocido por sus estudios de mecanismos de reacción y catálisis.

También estarán presentes Josep Cornellà (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Alemania), una de las voces más influyentes de la nueva generación de químicos orgánicos y la gijonesa Eva Hevia (Universidad de Berna, Suiza), líder mundial en química organometálica de los grupos principales.

Además, el programa contará con destacados investigadores invitados procedentes de centros de excelencia como ICIQ, ICN2, CIQUS, IQCC, IMDEA, CIC bioGUNE, la Universidad de Ámsterdam o la Universidad de Granada.