Más de 5.100 personas firman para pedir al Principado que la TPA emita la misa de Covadonga

OVIEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha entregado en el registro del Gobierno del Principado de Asturias un total de 5.110 firmas para reclamar que la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) vuelva a retransmitir la misa del Día de Covadonga. La organización ha solicitado la recuperación de esta emisión, que formaba parte de la programación habitual de la televisión autonómica tras casi dos décadas de retransmisión.

La presidenta del OLRC, María García, ha explicado que la petición busca recuperar "un servicio público que se retiró sin explicación y sin consultar a nadie". García ha subrayado que para personas mayores, enfermos o asturianos residentes fuera de la comunidad la emisión televisiva constituía "la única forma de presenciar la fiesta de Asturias", por lo que considera que suprimirla supone "dejar fuera a quienes no pueden desplazarse".

Desde el colectivo han enmarcado la decisión en "un ejemplo más de la discriminación que sufren los católicos" y han calificado la medida de "laicismo beligerante" y "ataque a la libertad religiosa". Tras la formalización del registro de los apoyos ante el Gobierno del Principado, García ha señalado que "ahora tendrá que explicar a los asturianos por qué su televisión no tiene sitio para Covadonga".