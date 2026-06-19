Más de 6.000 docentes se examinan este sábado en los procedimientos selectivos de Educación

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OVIEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Educación inicia este sábado la primera prueba de los procedimientos selectivos de ingreso en los cuerpos de maestros y de catedráticos de Música y Artes Escénicas. En total, hay 6.014 aspirantes admitidos para optar a 566 plazas de diez especialidades.

Como novedad de estas oposiciones, vuelve a celebrarse en un solo día esa primera prueba, que se compone del desarrollo del tema (parte B) y del supuesto práctico (parte A). Esa jornada única afecta a todas las especialidades, salvo aquellas en las que la parte práctica consta de varios ejercicios.

Es el caso de las tres especialidades del cuerpo de catedráticos y la de Música, en el cuerpo de maestros.

El cuerpo de maestros se divide en siete especialidades que suman 556 plazas. Educación Primaria tiene la mayor oferta, con 148 plazas, seguida de Audición y Lenguaje (AL) y Pedagogía Terapéutica, con 100 plazas cada una. Educación Infantil tiene otras 85; Inglés, 71; Música, 28, y Educación Física, 24.

En cuanto a aspirantes a este cuerpo de maestros, se han admitido un total de 5.927 personas. Las dos especialidades con mayor número de examinandos son Infantil (1.675) y Primaria (1.556). Le siguen PT, con 871; Inglés, con 593; AL, con 559; Educación Física, con 451, y Música, con 222.

Por su parte, el cuerpo de catedráticos tiene tres especialidades y 10 plazas: Repertorio con Piano para Instrumentos (7), Piano (2) y Composición (1). En total, se han admitido a 87 personas en las mencionadas especialidades: 44, 24 y 19, respectivamente.

104 TRIBUNALES Y TRECE SEDES

Por último, la consejería ha designado 104 tribunales para estas oposiciones que estarán repartidos entre trece centros educativos de los concejos de Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y Corvera. Las especialidades de Música, Inglés y Audición y Lenguaje tendrán una sola sede, mientras que las otras siete contarán con dos ubicaciones.

Las personas aspirantes que superen este sábado los exámenes deberán realizar, con posterioridad, la segunda prueba consistente en la presentación de la programación o plan anual, y en la preparación y exposición de una unidad didáctica. Las fechas están aún por determinar.