Más de 6.500 viajeros estuvieron en Asturias en enero en alojamientos de turismo rural

OVIEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en alojamientos de turismo rural en el mes enero en Asturias ascendió hasta las 6.668, cifra de los que 5.971 son residentes en España y 915 en el extranjero. Generaron un total de 20.290 pernoctaciones, según datos del Instituto Asturiano de Estadística.

Se trata de una cifra superior a la registrada el mismo mes del pasado año, cuando se registraron 4.903 viajeros (un 40% más) y 20.290 pernoctaciones.

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha valorado estos datos: "Son una señal clara de que la apuesta por un turismo sostenible y desestacionalizado está dando resultados". "Queremos crecer en temporada baja, distribuir mejor los flujos y generar actividad todo el año. Datos como los de enero confirman que el trabajo del Principado está dando sus frutos", ha subrayado.