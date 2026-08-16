Más de 8.400 personas visitan la Junta General en las Jornadas de Puertas Abiertas

Jornadas de puertas abiertas en la JGPA - NACHO VELA / JGPA

OVIEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas de Puertas Abiertas de agosto, que desde el pasado día 3 de agosto hasta este domingo han tenido lugar en la Junta General, han congregado a un total de 8.477 visitantes.

Durante las Jornadas de Puertas Abiertas, los visitantes han podido recorrer las principales dependencias del Parlamento asturiano. Así, han podido ver algunas de las principales dependencias del Parlamento asturiano: la Sala Constitución (antiguo salón de plenos), el Hemiciclo, la sala Argüelles y el salón Europa.

El presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño, se ha referido a las Jornadas de Puertas Abiertas como "una actividad exitosa porque el Palacio de la Junta es un edificio que merece la pena visitarlo. Es una visita muy conveniente cuando se viene a ver la ciudad de Oviedo y esta Junta empieza a ser un itinerario casi obligado de los turistas que tienen una vertiente cultural".