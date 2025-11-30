Más de cien profesionales participan en Las Caldas (Oviedo) en la conferencia anual de AITO

Conferencia de AITO en Las Caldas - GOBIERNO DE ASURIAS

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de profesionales se han reunido en Asturias, del 27 al 29 de noviembre, en la Conferencia Anual de la Asociación de Touroperadores Independientes del Reino Unido (AITO), que se ha celebradoen el complejo termal de Las Caldas, en Oviedo.

Según ha informado este domingo el Gobierno asturiano, la celebración en Oviedo de esta conferencia ha sido posible gracias a la candidatura presentada por el Gobierno del Principado para acoger esta cita, que la asociación profesional respaldó dado el carácter singular del destino y su potencial en el marco del ecoturismo.

El evento contó con la colaboración de Turespaña, a través de la Oficina Española de Turismo en Londres. Esta iniciativa se suma a la estrategia del Gobierno del Principado de reforzar la proyección internacional de la comunidad, avanzar en la desestacionalización de la demanda y promover la triple sostenibilidad -medioambiental, económica y social- como base de su modelo turístico.

Durante los tres días que ha durado la reunión, los asistentes han combinado sesiones de trabajo con visitas a las principales ciudades, los monumentos prerrománicos, el patrimonio industrial y las villas marineras. También han participado en actividades de senderismo, cicloturismo y experiencias gastronómicas en torno al queso y la cultura sidrera.

El perfil especializado de estos operadores, centrados en viajes de naturaleza, cultura y turismo responsable, convierte este evento en una "oportunidad estratégica para reforzar la presencia de Asturias en el mercado británico", según explican desde el Principado.