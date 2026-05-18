Más de cincuenta candidaturas optan a los Premios Corripio Alonso

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OVIEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Corripio Alonso ha cerrado el plazo de presentación de candidaturas correspondientes a la primera edición de sus premios en una convocatoria que ha recibido más de 50 propuestas procedentes de distintos ámbitos profesionales, sociales, culturales y académicos.

Tras el cierre de la convocatoria, la Fundación inicia ahora las distintas fases del proceso de evaluación y selección de candidaturas, que se desarrollará en tres etapas diferenciadas.

En primer lugar, la comisión técnica llevará a cabo el análisis del cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reguladoras, verificando la documentación y la adecuación de cada candidatura a las distintas categorías convocadas.

Posteriormente, se procederá a la composición oficial del jurado encargado de valorar las propuestas admitidas, dando comienzo a las reuniones de análisis y deliberación para el estudio individualizado de cada candidatura presentada.

Finalmente, la Fundación anunciará los fallos correspondientes a las diferentes categorías de esta primera edición, culminando así un proceso orientado a garantizar el rigor, la transparencia y la excelencia en la selección de los galardonados.

Los Premios Corripio Alonso nacen con la vocación de consolidarse como un referente dentro del panorama social y cultural asturiano, poniendo en valor el talento, la dedicación y el compromiso de personas, entidades e instituciones que contribuyen de forma significativa al desarrollo de la sociedad.

La gala de entrega de premios tendrá lugar el próximo 2 de octubre en Villaviciosa, en un acto institucional concebido como espacio de reconocimiento y encuentro en torno a los valores que inspiran la labor de la Fundación.