Más de medio centenar de directivos se citan en Gijón para debatir sobre logística y operaciones

V Foro de Logística y Operaciones, organizado en Gijón por la APD, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Gijón y Caja Rural de Asturias. - AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

GIJÓN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El V Foro de Logística y Operaciones, organizado por la APD en colaboración con la Autoridad Portuaria de Gijón y Caja Rural de Asturias, ha reunión en el municipio gijonés a más de medio centenar de directivos y directivas de empresas asturianas.

Según una nota de prensa de la entidad portuaria, Con esta quinta edición, el Foro de APD se consolida como un espacio de referencia para directivos y expertos del sector logístico y operativo en el principado.

"En un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, la reconfiguración de los flujos comerciales y la necesidad de reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro, el V Foro de Logística y Operaciones ha analizado cómo las empresas pueden anticiparse a los cambios, gestionar los riesgos y adaptar sus decisiones y operaciones a un escenario cada vez más complejo", han señalado.

Asimismo, el acto inaugural ha contado con las intervenciones del presidente en Asturias de APD, Javier Sáenz de Jubera; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí; y, del director de Empresas de Caja Rural de Asturias, Miguel Ángel Traverso.

Los ponentes han coincidido al señalar la conectividad y la adaptabilidad como "como características clave", al tiempo que han destacado "el carácter cada vez más estratégico que presenta la función logística".

Por su parte, Joel Grau, CEO de Zostera Marine (NorthStandard Partner-Spain & Portugal), ha abordado en su ponencia la geopolítica y su influencia en los flujos comerciales, así como el impacto en las empresas.

Durante su intervención, Grau ha definido un escenario "cada vez más complejo y cambiante" que obliga a las empresas a "anticipar riesgos, revisar sus estrategias y tomar decisiones con una visión cada vez más global".

El encuentro también contó con una mesa redonda donde las empresas asturianas compartieron sus experiencias y reflexiones alrededor de la logística.

La primera, moderada por Beatriz Álvarez, responsable de Negocio Internacional de Caja Rural de Asturias; contó con las intervenciones de Teresa Ruiz, Supply Chain director de GDELS-Santa Bárbara Sistemas; Begoña García, directora de Logística de Energía y Plantas industriales de TSK Electrónica y Electricidad; Zaira Izaguirre, responsable de Compras de GAM y, Emilio Torres, director de Logística de TK Escalator Norte.

Los cuatro ponentes compartieron la visión de sus respectivas compañías sobre cómo afrontar un escenario marcado por la incertidumbre y el cambio constante.

Durante la mesa se ha abordado cómo anticipar posibles alteraciones en las cadenas de suministro, identificar los riesgos que requieren una respuesta inmediata, tomar decisiones ante cambios en costes, plazos, proveedores o rutas de transporte y adaptar la operativa para ganar flexibilidad y resiliencia.

También se ha puesto el foco en el papel de la tecnología y en las medidas que las empresas pueden empezar a adoptar hoy para estar mejor preparadas ante futuras disrupciones.