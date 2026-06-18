El mayor festival de mascaradas de la Península llega a Oviedo: 600 personajes ancestrales invaden la capital

Cartel del desfile de Máscaras ibéricas en Oviedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Oviedo se convertirán este sábado en escenario de las mascaradas tradicionales de la Península Ibérica, con la participación de 600 personas y más de 30 grupos procedentes de distintos territorios de España, Portugal y Andorra, que protagonizarán el 'Desfile Internacional de la Máscara Ibérica', acto central del XVIII Festival Internacional de la Máscara Ibérica (FIMI).

La celebración, impulsada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, coincide además con el inicio del proceso para declarar bien de interés cultural (BIC), de carácter inmaterial, el conjunto de les mazcaraes d'iviernu, una iniciativa orientada a reforzar su protección y garantizar su transmisión, según ha precisado el Principado en nota de prensa.

El desfile partirá a las 17.00 horas desde la plaza del Ayuntamiento de Oviedo y concluirá en el Paseo del Bombé, convirtiendo durante toda la tarde la capital asturiana en "un gran escaparate del patrimonio cultural" vinculado a las mascaradas.

En el desfile se podrán ver personajes ancestrales, rituales festivos, música y tradiciones transmitidas de generación en generación. Por primera vez estarán representados todos los territorios de la Península Ibérica, gracias a la participación de una delegación de Andorra, que se suma a los grupos llegados de Asturias, del resto de España y de Portugal. El desfile contará, además, con agrupaciones procedentes de Galicia, Castilla y León, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura.

La jornada incluirá intervenciones artísticas vinculadas al recorrido, entre ellas una creación en directo de la artista Clo Bougard inspirada en las mascaradas, así como la participación de la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Asturias (APIAST).