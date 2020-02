"Me llega al corazón y me lo llena un poco del vacío de mi hermana", dice el hermano de Lorena Dacuña

Publicado 06/02/2020 20:38:14 CET

GIJÓN, 6 Feb. (EUROPA PRESS) - Sociedad civil y representación institucional se han concentrado este jueves en la plaza Mayor de Gijón en repulsa y condena del asesinato de la gijonesa Lorena Dacuña Fernández, octava víctima de la violencia de género en lo que va de año en España.

Su hermano, Francisco José Dacuña, ha agradecido, a su término, el apoyo recibido. "Me llega al hondo del corazón y me lo llena un poco del vacío de mi hermana ver la implicación de la gente, del Ayuntamiento, de la alcaldesa, de medios de comunicación, servicios sociales, todo el mundo apoyándome en este difícil momento, ha confesado.

"La verdad es que es muy reconfortante", ha agregado, antes de indicar que "ver el lado peor y mejor del ser humano es apabullante". "Me siento reconfortado", ha sostenido Dacuña. "No me siento solo y eso para estos momentos me viene muy bien", ha añadido.

((HABRÁ AMPLIACIÓN CON FOTO))