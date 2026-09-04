"Me quedo con el recado", dice Bolaños después de que UGT le pida la supresión del peaje del Huerna

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños, antes de participar en la clausura de la Escuela internacional de verano Manuel Fernández López 'Lito', organizada por UGT Asturias. - JUAN VEGA - EUROPA PRESS

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños, ha asumido este viernes la petición de la supresión del peaje del Huerna, en la AP-66, la autopista que conecta Asturias con León.

Ha sido en el acto de clausura de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito', después de que el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, le trasladase la petición de que se bonifique el peaje, una reivindicación de la sociedad asturiana y de agentes sociales y políticos.

"Te pido que nos eches una mano, que nos eches un puente con Puente", le ha dicho Fernández Lanero al ministro, aludiendo así al Ministro de Transportes, Óscar Puente.

"Me quedo con el recado", se ha limitado a responder Bolaños en relación a la solicitud del sindicalista. "Ya sabéis que en ocasiones cuantas menos palabras mejor. Y lo que hay que hacer, pues conviene hacerlo, y lo que no hay que hacer, pues conviene no decirlo. Entonces vamos a trabajarlo y vamos a quedarnos con el recado que es fundamental", se ha limitado a decir Bolaños.