Médicos asturianos salen a la calle el tercer día de huelga para reclamar un estatuto y una negociación propia

Movilización médicos en Asturias. - EUROPA PRESS

Facultativos asturianos han secundado este jueves la concentración -convocada a nivel nacional y por el Sindicato Médico del Principado y a nivel regional y la Plataforma Médicos del Sespa- en contra del proyecto de Estatuto Marco de los Trabajadores que pretende ser aplicable a todos los estamentos implicados en la atención pública de salud.

La movilización de este jueves ha tenido lugar frente a la sede del Servicio de Salud del Principado y en la misma han participado cerca de un centenar de médicos.

Solicitan la creación de un estatuto y un ámbito de negociación "propios" de acuerdo a sus propias características y advierten de que van muy en serio con sus reivindicaciones.

Así, el presidente del Simpa, José Antonio Vidal, ha indicado que este ya es el fin, es el inicio de un cambio. Insisten en que las cosas "cambiarán por las buenas o cambiará por las malas" e inciden en que si la ministra no entra en razón le espera una huelga indefinida en enero

En este sentido han vuelto a reiterar que lo que quieren los facultativos, al margen de acabar con las guardias de 24 horas y demás, es en definitiva, "negociar sus propias condiciones".

"Como dice Orwell en la granja de animales somos todos iguales pero unos m que otros; tampoco vamos a estar cayendo en buenismos y también advierto de una cosa, porque a veces todo esto que estoy diciendo sobre la clasificación se entiende como que vamos contra otras categorías. Todo lo contrario, la respetamos profundísimamente. El problema está en que las están engañando", dijo el presidente del Simpa, José Antonio Vidal.

El portavoz de la Plataforma Médicos del Sespa, Rubén Díaz por su parte ha indicado que siguen movilizándonos para conseguir esas mejoras que buscan y creen que son justas.

"Sobre todo en los puntos clave de la jornada laboral, esa limitación de la jornada laboral de 45 horas nos parece suficiente creemos que debe bajar como poco a 40 horas a la semana como el resto de trabajadores", indicó.