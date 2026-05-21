Los médicos cuelgan las batas frente a la Junta y amenazan con una huelga indefinida tras el verano

1089321.1.260.149.20260521193813 Médicos del Sespa se concentran ante Presidencia para trasladar a Adrián Barbón sus reivindicaciones. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Médicos del Sespa ha reclamado este jueves al presidente del Principado, Adrián Barbón, que intervenga "personalmente" en la negociación con el Servicio de Salud del Principado de Asturias. En una manifestación frente a la sede de Presidencia en la que los médicos han mostrado su reivindicación colgando las batas en la valla de la Junta General, han alertado de que, si no se da respuesta a sus peticiones, no descartan una huelga indefinida tras el verano.

Los manifestantes han reclamado una jornada laboral de 35 horas semanales, mejoras en guaridas y descansos o un cupo de 35 pacientes en Atención Primaria entre otras medidas. La portavoz de la plataforma, Carolina García, ha afirmado que el sindicato está centrado en las reivindicaciones autonómicas ya que la movilización estatal "por el momento está muy parada" y no se aprecia "ningún avance".

García ha señalado que la reivindicación más importante es que su jornada no pase de 35 horas semanales, ya que actualmente "hay gente que puede llegar a trabajar 50, 60, 70 horas" sin límite establecido, algo que contrasta con "el resto de trabajadores sanitarios".

La mejora del sistema de Atención Primaria ha sido señalada como la segunda reivindicación con "la misma importancia", dado que, según ha explicado García, "los médicos de primaria están completamente desbordados y colapsados con agendas que superan los 50 y 60 pacientes" y, a pesar de un acuerdo en febrero, "los pacientes siguen yendo a Primaria y muchos no pueden ser atendidos porque no hay hueco para ellos".

Respecto a la posibilidad de convocar una huelga indefinida, García ha indicado que "eso es una decisión que tomamos todos" en la plataforma y ha señalado que llevan "muchos meses de movilizaciones sin ningún avance". "Lo siguiente probablemente sea escalar" , ha dicho, apuntando a una huelga indefinida tras el periodo estival.

La portavoz ha leído además un manifiesto previo a la 'colgada de batas', en el que se lamenta qu tras casi un año de protestas en toda España, no se ha producido ningún progreso significativo en el ámbito estatal, donde el comité de huelga no ha sido convocado durante el último mes.

La organización ha explicado que, desde la convocatoria de los paros en el ámbito regional, ha mantenido dos encuentros de trabajo con representantes del Sespa. En estas reuniones han trasladado propuestas que consideran "realistas, detalladas y viables" para garantizar la sostenibilidad asistencial, la seguridad de los pacientes y la ordenación de la labor médica.

Sin embargo, el colectivo ha calificado de "insuficiente" la postura de la Administración regional, al asegurar que únicamente han recibido el compromiso de estudiar alternativas organizativas, sin que se hayan concretado.