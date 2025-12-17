Médicos del Sespa anuncian la reanudación de la huelga ante la falta de avances en la negociación con Sanidad

Archivo - Medicos del Sespa en una movilización del 3 de octubre. - MEDICOS DEL SESPA. - Archivo

OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Médicos del Sespa ha anunciado que retomará la huelga médica debido a la falta de avances en la reunión mantenida este miércoles entre el comité y el Ministerio de Sanidad. En un comunicado, el colectivo ha señalado que desconocen los detalles exactos de la reunión, pero que, por la información que ha trascendido y la brevedad del encuentro, no se abordaron cuestiones que consideran fundamentales.

Según ha detallado la portavoz, Helena González, no se ha llegado a hablar del límite real a 35 horas de trabajo semanales, el coeficiente reductor y la organización de las agendas de Atención Primaria.

González ha insistido en que "estas medidas no eran incompatibles con los acuerdos alcanzados con los sindicatos de clase", pero ha criticado que "la actitud desde el Ministerio desde el inicio de la reunión fue la de romper la negociación, escudándose en que ya existía otro acuerdo, lo cual es falaz".

Ante esta situación, la portavoz ha asegurado que la situación del colectivo es "insostenible" y que la decisión de volver a la huelga responde a la falta de voluntad del Ministerio de alcanzar un acuerdo que garantice los derechos de los profesionales y de sus pacientes.