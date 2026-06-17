Médicos del Sespa se concentrarán ante la Junta a la espera de una respuesta de la consejería de Salud

Nueva concentración de los Médicos del Sespa. - PLATAFORMA MÉDICOS DEL SESPA

OVIEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma sindicato Médicos del Sespa ha convocado para este jueves 18 de junio una concentración ante la Junta General del Principado mientras siguen esperando una respuesta por parte de la consejería de Salud a sus reivindicaciones.

La Plataforma incide en que este martes, con sus declaraciones, la Consejera de Salus "minusvaloró nuevamente el impacto de la huelga médica autonómica" y lamentan que se trata de "una estrategia de bastante poco recorrido pues, lamentablemente, sus efectos en las listas de espera siguen acumulándose".

"Es absurdo continuar en la negación que, de hecho, acrecienta el descontento y el problema. Y más incomprensible si cabe es que, además de menospreciar la huelga, Concepción Saavedra siga escudándose en tecnicismos, reacia a negociar y comprometerse con el comité de huelga que representa a un colectivo movilizado", indican.

Tras completar la entrega de propuestas a la Consejería y el Sespa en la reunión de esta semana, la Plataforma "pasa a la espera de su respuesta para avanzar hacia el acuerdo que solucione el conflicto". Será esta espera lo que simbolizarán en esta ocasión, formando una hilera que llegue hasta las puertas de la Junta General, previsiblemente por el Paseo de los Álamos o la Escandalera a las 17.30 horas.