Médicos del Sespa convoca una manifestación en Oviedo este jueves para exigir mejoras laborales y jornada de 35 horas

Médicos del SESPA llaman a concentrarse este martes frente a hospitales y centros de salud de Asturias - MÉDICOS DEL SESPA

OVIEDO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Médicos del Sespa ha convocado una manifestación en Oviedo este jueves 11 de diciembre a las 17.00 horas, con recorrido entre la Plaza de España y la Plaza de La Escandalera, para reclamar mejoras laborales en la sanidad pública asturiana. La movilización se enmarca en una jornada de protesta estatal en defensa de los derechos de los profesionales sanitarios.

Esta agrupación, formada por más de 800 médicos y médicas del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), tiene como objetivo visibilizar el malestar de los profesionales ante un sistema que consideran "obsoleto" y "agotador". Critican especialmente las largas jornadas que, según denuncian en un comunicado, pueden alcanzar las 80 horas semanales sin descansos adecuados, y exigen la regulación de las guardias médicas como parte de la jornada ordinaria.

La Plataforma ha señalado que la estructura de la Atención Primaria "no da abasto" para atender al volumen de pacientes actual, con agendas que superan los 60 casos por día. Además, reclaman la aplicación de un coeficiente reductor para la jubilación anticipada, similar al de otros colectivos con condiciones penosas, así como el establecimiento de una jornada máxima de 35 horas semanales en igualdad con el resto del personal público.

A nivel regional, los facultativos asturianos piden mayor contratación médica, limitación de agendas, autocobertura temporal de guardias y la recuperación de la paga extra, medidas que consideran imprescindibles para aliviar la presión asistencial y mejorar la calidad del trabajo y la atención sanitaria. Aunque reconocen avances en las negociaciones con la Consejería de Salud, destacan la necesidad de "pruebas tangibles" de compromiso político.