Médicos del Sespa se desmarca del acuerdo entre Principado y Simpa y anuncia más movilizaciones

Archivo - Medicos del Sespa en una movilización del 3 de octubre. - MEDICOS DEL SESPA. - Archivo

OVIEDO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Médicos del Sespa' ha anunciado este jueves que se desmarca del acuerdo alcanzado entre el Principado de Asturias y el Sindicato Médico de Asturias (Simpa) al entender que se ha hecho "a espaldas del colectivo". Han anunciado que continuarán con las movilizaciones y la huelga, además de convocar una asamblea de trabajadores para convocar paros.

En un comunicado, la plataforma ha asegurado que lo acordado entre Administración y sindicato parece "totalmente insuficiente" y "no justifica" frenar las movilizaciones. "Todo apunta a una escenificación entre el Simpa y la Consejería, realizada completamente a espaldas del colectivo", han aseverado.

'Médicos del Sespa' cuestiona el anuncio de flexibilización de las guardias de 24 horas. "Si no va acompañado de jornadas de 35 horas semanales, y por tanto contratar más efectivos, es lo mismo que no conceder nada, es totalmente gratis", han dicho.

Respecto al aumento de remuneración en médicos internos residentes (MIR), han lamentado que supone una subida menor de 100 euros brutos y, sobre la intención de valorar coeficientes reductores para jubilación, han resaltado que es competencia estatal con lo que "poco se puede hacer".

Continúa la plataforma indicando que la rebaja del complemento de exclusividad no era una reivindicación de su colectivo, sino que es algo que "el Simpa y el Sespa ya tenían acordado antes de junio".

"De contratar efectivos para reducir las horas que nos caen a cada profesional en hospitalaria, o los pacientes que atendemos en las agendas de Atención Primaria, nada dicen", han lamentado.

En resumen, la plataforma indica que si "esto es lo que hay, no es suficiente", con lo que no van a dejar de movilizarse ni se van a "contentar con migajas".