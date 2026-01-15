Principado y Simpa llegan a un acuerdo que desconvoca la huelga: más flexibilidad en guardias y menor exclusividad

El gerente del Sespa, Aquilino Alonso, y el secretario general del Simpa, José Antonio Vidal, han formalizado el acuerdo en presencia de la consejera de Salud, Concepción Saavedra. - EUROPA PRESS

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y el Sindicato Médico de Asturias (Simpa) han llegado este jueves a un acuerdo para desconvocar la huelga autonómica de médicos. El pacto contempla mayor flexibilidad en la organización de guardias de 24 horas y reducir un 60% la penalización a los médicos que compatibilizan la actividad en la sanidad pública con el ejercicio privado.

El gerente del Sespa, Aquilino Alonso, y el secretario general del Simpa, José Antonio Vidal, han formalizado el acuerdo en presencia de la consejera de Salud, Concepción Saavedra. Entre los puntos en los que se ha llegado a un consenso figuran también la mejora retributiva para los Médicos Internos Residentes (MIR) y la reducción de la burocracia en Atención Primaria.

