Médicos del SESPA llaman a concentrarse este martes frente a los hospitales y centros de salud

Médicos del SESPA llaman a concentrarse mañana frente a hospitales de Asturias - MÉDICOS DEL SESPA

OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Médicos del SESPA ha hecho un llamamiento a concentrarse este martes, 9 de diciembre, a las 12.00 horas en las puertas de los hospitales y centros de salud de Asturias, en el marco de la huelga médica convocada a nivel estatal para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre.

El objetivo de estas concentraciones, que se repetirán también el miércoles 10, es visibilizar el apoyo del colectivo a la huelga y trasladar sus demandas al conjunto de la ciudadanía.

En el caso de Oviedo, los médicos se reunirán frente al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en la entrada de Consultas Externas.

La plataforma ha adelantado que la principal movilización se celebrará el jueves 11 por la tarde en forma de manifestación en la capital asturiana, sobre la que ofrecerán más detalles mediante un aviso el día previo.