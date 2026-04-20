Medina Azahara en Luanco al Mar 2026: Las entradas para su única fecha de despedida en Asturias, a la venta el miércoles

Medina Azahara - LUANCO AL MAR

OVIEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para el segundo de los conciertos conocidos del festival Luanco al Mar, que se celebra entre el 7 y el 12 de agosto de 2026, saldrán a la venta este miércoles 22 de abril, con un aforo de 2.000 personas en la zona del muelle viejo.

Hasta ahora la organización ha desvelado dos conciertos: DJ Symphonic&Royal Film Concert Orchestra el 8 de agosto, y Medina Azahara el 9 de agosto. El concierto de este grupo será su única fecha en Asturias en la que será su gira de despedida.

Las entradas para Medina Azahara saldrán a la venta a las 11.00 horas en la web oficial del festival. En esta sexta edición del festival, el grupo ofrecerá un concierto cargado de clásicos de la tradicional banda de rock. El último concierto de su carrera tendrá lugar el 21 de noviembre en el Palacio Vistalegre de Madrid.

Con esta nueva confirmación, Luanco al Mar continúa perfilando un cartel que se irá completando "en las próximas semanas", manteniendo la esencia que lo define: un festival de aforo reducido --hasta 2.000 personas--, integrado en el entorno y con una experiencia que "prioriza la calidad frente a la masificación".

El festival Luanco al Mar promete en su edición de 2026 una "programación diversa y transversal" que combina conciertos de artistas nacionales e internacionales de distintos estilos musicales y espectáculos familiares, pensados para públicos de todas las edades y gustos.