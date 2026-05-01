Medio Ambiente impulsa la plantación de arbolado y prevé superar el millar de nuevos árboles en 2026

Archivo - El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - Archivo

OVIEDO 1 May. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Gijón, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha reforzado la plantación de arbolado durante el actual mandato. En lo que va de 2026, se han plantado cerca de 950 árboles en espacios urbanos, con la previsión de sumar otros 350 más en lo que queda de año en función de la evolución de las campañas de plantación, según han informado desde el Ayuntamiento.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha subrayado que están dando un "impulso claro" a la presencia de arbolado en la ciudad, con actuaciones planificadas que pretenden avanzar hacia un modelo urbano "más saludable y más habitable que apuesta por integrar la naturaleza en la ciudad".

En este sentido, Pintueles ha destacado el cambio de enfoque respecto a etapas anteriores: "frente a la desidia e inacción del pasado, este Gobierno ha dado un impulso real y medible al arbolado urbano en Gijón, con más plantaciones, más planificación y una estrategia clara de renaturalización".

Estas plantaciones forman parte de una línea de trabajo que, desde el inicio del mandato, ha priorizado la reposición de arbolado, la mejora de zonas verdes y la incorporación de nuevos ejemplares en calles, parques y espacios urbanos.

A ello se suma el desarrollo de actuaciones de silvicultura urbana, con 19.768 plantones incorporados en proyectos de renaturalización (Gijón Ecoresiliente, Piles Natural y otras actuaciones) que refuerzan la infraestructura verde y la biodiversidad de la ciudad.

"Cada árbol que incorporamos no es solo una mejora estética: es una inversión directa en salud, en calidad del aire y en confort para nuestros barrios", ha señalado el concejal popular. Pintueles ha insistido además en la diferencia en la forma de gestionar esta política: "no se trata solo de plantar más, sino de hacerlo mejor. Con criterios técnicos, especies adecuadas y planificación, para que cada actuación tenga un impacto real y duradero".

Este impulso al arbolado urbano se enmarca en la estrategia municipal de renaturalización y en la reciente adhesión de Gijón al Trees in Cities Challenge de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (Unece), una iniciativa que promueve el intercambio de buenas prácticas entre ciudades y el refuerzo de la infraestructura verde.

"Hoy Gijón no solo planta más árboles, sino que lo hace con una estrategia detrás. Ese es el cambio: pasar de actuaciones puntuales a una política ambiental estructurada y con resultados", ha concluido Pintueles.