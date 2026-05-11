Medio centenar de asociaciones y una delegación de Saint Nazaire se citan este sábado en la FAVA de Avilés

Presentación de la X Feria Avilesina de Asociaciones. - AYTO. DE AVILÉS

AVILÉS 11 May. (EUROPA PRESS) -

El paseo central del Parque de Las Meanas de Avilés acogerá el próximo sábado, 16 de mayo, la décima edición de la Feria Avilesina de Asociaciones (FAVA), con la participación de 52 entidades y la presencia de una delegación de la ciudad hermanada de Saint Nazaire.

La edición de este año ha sido presentada por el concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García, quien ha destacado que este evento es el resultado de un "compromiso colectivo" y un ejemplo de "construcción desde abajo hacia arriba" a través de los Consejos de Participación de Zona.

"Ese modelo participativo es una de las señas de identidad de Avilés. Nuestra ciudad lleva años apostando por una democracia más cercana, donde las asociaciones no solo son escuchadas, sino protagonistas activas en la construcción de ciudad", ha subrayado el edil, que ha estado acompañado por representantes de entidades como Accem, Cruz Roja, Parkinson Asturias o ATEAM, entre otras.

X ANIVERSARIO Y AÑO DEL VOLUNTARIADO

La FAVA, que nació en 2017, contará en esta ocasión con una carpa especial para dar mayor visibilidad a las asociaciones que trabajan en ámbitos vecinales, culturales, deportivos o sociosanitarios. Además, la cita coincide con la conmemoración del Año Internacional de las Personas Voluntarias, por lo que las entidades de voluntariado contarán con una identificación específica y dinámicas propias para poner en valor su labor.

El programa de la jornada incluye un escenario para actuaciones musicales, representaciones teatrales y muestras de baile. De forma paralela, en los expositores de las 52 entidades participantes se desarrollarán talleres de juegos, dinámicas participativas y exposiciones fotográficas, además de sorteos de regalos cedidos por las asociaciones.

Como novedad, la feria recibirá la visita de una delegación de Saint Nazaire (Francia). El grupo galo permanecerá en la ciudad del 13 al 17 de mayo en el marco de los lazos de hermanamiento entre ambas localidades, participando activamente en la jornada festiva del movimiento asociativo.