Medio Rural amplía hasta final de año la suspensión del Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero

Archivo - Vaca - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha acordado prorrogar hasta el próximo 31 de diciembre la suspensión del Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero, con el objetivo de prevenir la entrada y propagación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en el Principado de Asturias.

La medida figura en una resolución fechada el 11 de diciembre y publicada este martes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), que extiende la suspensión vigente desde el pasado 15 de diciembre ante la evolución de la situación epidemiológica de esta enfermedad vírica que afecta al ganado bovino.

Según recoge el texto, aunque el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comunicado un escenario de estabilidad sanitaria en España y la ausencia de nuevos focos, el Gobierno asturiano considera prudente mantener la medida cautelar como acción preventiva.

La resolución establece que la suspensión podrá volver a prorrogarse mediante acuerdo expreso en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad y surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el BOPA.