Medio Rural eleva a 272,6 millones su presupuesto y refuerza la prevención de incendios con cuadrillas especializadas

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, informa en rueda de prensa sobre el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026 - CAPTURA DE LA WEB DEL PRINCIPADO DE ASTURAIS

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha presentado este domingo el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026, que se eleva a los 272,6 millones de euros, un 3,5% más que en 2025. Según ha explicado, se trata de un presupuesto "que combina el apoyo directo a la renta y a la modernización de explotaciones" con inversiones en prevención de incendios, infraestructura rural, transformación agroalimentaria, gestión forestal sostenible y pesca marítima.

En concreto, reducir el riesgo de fuegos forestales es una de las prioridades del presupuesto, tal y como había anunciado el presidente del Principado, Adrián Barbón. Para ello, el proyecto aumenta hasta 15,58 millones -5,6 más que este año- las partidas destinadas a prevención de incendios y mejora de infraestructuras.

Según ha detallado Marcos, está dotación supone un incremento del 48% respecto al presente ejercicio. Este aumento permitirá distintas líneas. Por una parte, "una medida pionera", que es la de crear nuevas cuadrillas especializadas, formadas por unas siete personas. También se contará con más medios destinados a trabajos preventivos, con una nueva partida de 525.000 euros.

Junto a esto, se prevé intensificar las actuaciones de silvicultura (clareos, podas, gestión de biomasa, áreas cortafuegos); y mejorar y acondicionar infraestructuras clave para la prevención y la extinción, como cortafuegos y caminos rurales, accesos a montes o puntos de agua. Este apartado crece en 4,5 millones, lo que equivale a un 43% más de inversión.

La consejería también planea potenciar la gestión activa del territorio, al combinar la acción forestal y ganadera (pastoreo y aprovechamientos tradicionales) con la reducción de combustible vegetal. Destinar 1,5 millones a trabajos preventivos en las comarcas forestales de oriente, centro y occidente.

MÁS DE LA MITAD DEL PRESUPUESTO, A INVERSIÓN

El consejero ha destacado que las cuentas destinan a inversión el 53,22% del total, lo que supone 145.093.365 euros, un 4,14% más que el ejercicio anterior. Según ha mencionado, la transformación agroalimentaria y el desarrollo rural "son verdaderos motores económicos del territorio asturiano".

Por este motivo ha argumentado que los programas de ordenación, reestructuración y mejora de las producciones agrícolas, desarrollo rural y apoyo a la innovación suman más de 46 millones de euros.

Agroalimentario y asociacionismo agrario

Además, el presupuesto incrementa a 11 millones de euros las ayudas para empresas agroalimentarias (antes contaban con 9 millones), un aumento "de algo más del 22%" que busca que el valor añadido "se quede en Asturias" mediante inversiones productivas y ambientales, tal y como ha señalado Marcos.

También aumenta el apoyo a entidades asociativas agrarias hasta 485.000 euros anuales, 100.000 más que en convocatorias anteriores, lo que supone un 26% de incremento.

Entre las novedades, el presupuesto despliega el 'Plan Saborea el Paraíso', con 1 millón de euros para "información y promoción de productos con calidad diferenciada" y para reforzar el papel de los consejos reguladores, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, según ha explicado el consejero.

POLÍTICAS RURAL READER

Marcos ha destacado que Asturias es "un referente" en políticas de desarrollo rural Leader, destinando "más de un 25%" de los fondos frente al 8% de la media española.

Para 2026 se contemplan casi 26 millones de euros, incluyendo nuevas convocatorias del tiquet rural y del tiquet del asalariado, dotadas con casi 3 millones "tras el éxito que han tenido en las convocatorias anteriores".

"En definitiva, líneas que configuran un paquete muy potente para apoyar el emprendimiento, la creación de empleo y la diversificación económica en el medio rural asturiano, con un enfoque innovador y de proximidad", ha apuntado.

GANADERÍA Y PAC: MÁS DE 155 MILLONES

El consejero también ha puesto en valor que Asturias mantiene un modelo de explotación familiar extensiva basado en razas autóctonas. A estos fines se destinan más de 155 millones de euros.

En concreto, las ayudas PAC suman 101,8 millones, con 69,6 millones en pagos directos, "tres millones más que en 2025", lo que supone un incremento "cercano al 4,5%". Además, se mantienen 32,2 millones para producciones en zonas con limitaciones naturales, que alcanzan importes máximos de 5.500 euros por explotación.

Según Marcos, la sanidad animal resulta esencial para garantizar la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. Para la consejería es una cuestión de máxima importancia y, por ello, el presupuesto reserva 12,8 millones para actuaciones sanitarias.

El consejero ha recordado su acuerdo con las organizaciones agrarias para sanear en 2026 toda la cabaña. Además, se mantendrán los planes para el control de la fauna salvaje -por ejemplo, la población de jabalíes-, un factor que también incide en la transmisión de enfermedades a la ganadería.