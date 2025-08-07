Medio Rural invierte 400.000 euros en la mejora del acceso a La Rondiella, en Cudillero

OVIEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano ha invertido 399.326 euros en las obras de mejora del camino de La Rondiella, en Cudillero, un vial de 2,4 kilómetros que une la braña de La Rondiella con la carretera AS-222 (San Martín de Luiña-Brieves).

El consejero, Marcelino Marcos, ha visitado esta mañana la actuación que ha permitido ensanchar la plataforma hasta alcanzar los 3,5 metros, además de otras mejoras, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

Así, se ha renovado el sistema de drenaje, con la instalación de cinco caños de cinco centímetros de diámetro y sus respectivas arquetas. También se han abierto nuevas cunetas, se ha acondicionado el acceso a las fincas colindantes y se ha renovado la señalización vertical.

Además, el firme se ha regularizado mediante la aplicación de una capa de 15 centímetros de zahorra sobre la que se ha extendido hormigón bituminoso.

El Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader) ha aportado el 60% de la financiación de estos trabajos, ejecutados por la empresa Arposa 60 S.L.

Durante la visita, Marcos ha señalado que el Ayuntamiento de Cudillero ya está ejecutando la partida de 214.069 para la defensa contra incendios forestales y el mantenimiento de las infraestructuras rurales del concejo.