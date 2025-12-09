Medio Rural reserva 25,7 millones de euros para fomentar el emprendimiento y la vida en los pueblos asturianos

Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural, este lunes durante su comprecencia en la Junta General - PRINCIPADO DE ASTURIAS

OVIEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuestos de 2026 de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria reserva 25,7 millones de euros a fondos Leader para impulsar iniciativas empresariales, asociativas y sociales en los municipios rurales. Además, contempla partidas para consolidar el empleo forestal, compensar daños de la fauna salvaje, potenciar el Banco de Tierras y modernizar puertos y lonjas pesqueras.

Así lo ha explicado el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, que ha comparecido este lunes en el parlamento para explicar las cuentas de su consejería, que contará con 272,6 millones, nueve más que este ejercicio. Buena parte de esos recursos corresponden a la PAC, básica para asegurar el futuro de la agricultura y la ganadería.

Estimular el emprendimiento en el medio rural es otro de los principales propósitos del presupuesto. A más iniciativas empresariales también se creará más empleo y se contribuirá a fijar población, según Marcos. Con este planteamiento, las cuentas reservan 25,7 millones para los fondos Leader.

Esta partida permitirá lanzar la primera convocatoria del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) para ayuntamientos, dotada con 10 millones y con ejecución plurianual hasta 2028. Podrán concurrir los 71 municipios integrados en alguno de los once grupos de acción local.

El mismo criterio guiará el lanzamiento de la primera convocatoria de ayudas para dinamizar el tejido social, concebida para respaldar el trabajo de las asociaciones en el medio rural.

El tique del autónomo rural y el tique del asalariado, que han sido tomados como ejemplo en otras comunidades, forman parte del catálogo de iniciativas puestas en marcha por la consejería para favorecer el tejido económico. En 2026 contarán con un presupuesto de tres millones. Además, otros nueve se asignarán a favorecer inversiones empresariales.

PRESPUESTO PARA MEDIO RURAL EN 2026

Marcos ha resumido otras partidas del presupuesto de 2026. Entre otras, ha hecho mención a las siguientes:

Prevención de incendios y gestión forestal. Este objetivo contará con 15,58 millones, un 48% más que este año. Con cargo a esta cantidad se crearán siete cuadrillas para ejecutar trabajos en montes públicos, lo que contribuirá a consolidar el empleo y mantener la inversión a lo largo de todo el año. También se mejorarán infraestructuras, cortafuegos, desbroces y trabajos de mantenimiento de pastos.

Compensación por daños de fauna silvestre. A lo largo de la legislatura, la consejería ha mejorado y actualizado el baremo para el cálculo de daños. En 2026, el presupuesto incluye un crédito ampliable de tres millones. Además, dispondrá otros 125.000 euros para posibles encargos complementarios que apoyen a los agentes del medio natural.

Banco de Tierras. La Comisión Regional del Banco de Tierras ampliará sus fondos un 35%, hasta 126.000 euros, para dar continuidad a las subvenciones para la sucesión de explotaciones agrícolas.

Pesca marítima. El presupuesto se estructura en tres grandes ejes: rentabilidad pesquera, que incluye inspección y asesoramiento científico; comercialización de los productos e inversiones de modernización y mecanización, incluidas las ayudas al sector. El presupuesto consigna 8,2 millones para mejoras en lonjas y puertos.