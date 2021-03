Melania Álvarez defiende el trabajo desarrollado para desbloquear el pago del IMV

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez ha asegurado hoy en el pleno de la Junta General que las medidas que se han tomado desde el Gobierno de Asturias para desbloquear la situación del Ingreso Mínimo Vital, están basadas "en el trabajo prudente y riguroso" y además se garantiza el pago retroactivo.

En este sentido, ha explicado que los problemas ocasionados para el trasvase del salario social básico al ingreso mínimo vital acarreaban "consecuencias injustas", tanto para las 9.000 personas que solicitaban la comprobación del cumplimiento de los requisitos para acceder a la renta estatal como para la propia consejería, "que actuó con responsabilidad y defendió la seguridad jurídica de esas personas".

Álvarez ha indicado que desde su departamento se ha mantenido en todo momento una relación fluida y de colaboración con la Seguridad Social.

"Diálogo, trabajo y soluciones; esas han sido nuestras medidas", ha destacado la consejera ante las preguntas planteadas por los grupos de Podemos, IU y Foro. Ha añadido que las medidas son las del diálogo constante y trabajo riguroso y ha manifestado que el acuerdo adoptado el viernes garantiza los intereses de Asturias.

"Pueden estar ustedes totalmente tranquilos, hemos trabajado con el Gobierno central y les puedo garantizar que vamos a defender con uñas y dientes el mantener el corazón social de los presupuestos y el acuerdo al que hemos llegado en esta Cámara. No duden en que haya o no discrepancias y haya o no problemas de gestión en un asunto complejo, el Gobierno asturiano defenderá los intereses de Asturias y de esas 9.000 personas beneficiarias", ha dicho Melania Álvarez.

Melania Álvarez ha indicado que "el mensaje alto al Ministerio" que le reclama IU lo lanzó ya en el mes de junio y desde entonces únicamente han trabajado para garantizar los intereses de la región.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El primero en intervenir sobre esta cuestión ha sido el diputado de Podemos, Rafael Palacios que ha preguntado por las medidas van a tomar para resolver la falta de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España y su Consejería en cuanto a la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

"Llevamos nueve meses de estupor e indignación, no me importa en absoluto ni a mí, ni a las 9.000 familias afectadas si ustedes hablan o no con el Gobierno Central o si tienen o no buena relación", ha dicho Palacios

Así, el diputado de la formación morada ha pedido a la consejera que se comprometa en el parlamento a que no se vaya a perder ni un euro de los 34 millones consignados en los presupuestos para hacer frente a las listas de la ley de dependencia; que se comprometa a que no se va a recargar a los servicios sociales de trabajo y también a que las 9.000 familias recibirán el IMV con carácter retroactivo.

MENSAJE ALTO AL MINISTERIO

Por su parte el diputado de IU también ha preguntado a la consejera sobre qué medidas ha tomado o piensa tomar para revertir y solucionar el problema de que 9.000 asturianos deban tramitar otra vez el nuevo Ingreso Mínimo Vital, y para minimizar las graves consecuencias de esta situación.

Zapico ha indicado que si bien su grupo respalda la gestión de gobierno, también le gustaría una repuesta contundente del Gobierno y que mande un mensaje "alto y claro al Ministerio", porque "no estamos ante un problema de gestión, sino ante una decisión meditada por parte del ministerio que busca disminuir el dinero destinado a políticas sociales, buscando ahorrar a costa de quienes más lo necesitan".

Desde Foro, Adrián Pumares, ha preguntado por los efectos que tendrá en los vigentes Presupuestos y en las políticas sociales la decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de rechazar incluir entre los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital a casi 9.000 personas beneficiarias del Salario Social.

Pumares ha destacado la preocupación y zozobra con este asunto por parte de las fuerzas políticas que han dado su apoyo a las cuentas del Gobierno para este 2021.

Así, Adrián Pumares ha considerado que a pesar de las varias preguntas planteadas a la consejera sobre este asunto son todavía "muchas las incógnitas" sobre esta cuestión.