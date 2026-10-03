Memoria Democrática reconoce la figura del fotógrafo Constantino Suárez en un acto institucional en Gijón

Acto de reconocimiento al fotógrafo gijonés Constantino Suárez, organizado por la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA) . - PRINCIPADO

GIJÓN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos del Principado, Beatriz González, ha puesto hoy en valor el papel crucial del fotoperiodismo como "escudo de la verdad y trinchera contra la impunidad en los conflictos bélicos, desde la guerra civil española hasta la actual masacre en Gaza".

Durante el acto de reconocimiento al fotógrafo gijonés Constantino Suárez, organizado por la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA) en el parque que lleva su nombre en Gijón, la viceconsejera ha reivindicado la labor de los profesionales de la información que "ponen su vida en riesgo para que podamos conocer la crueldad que otros quieren ocultar".

En el transcurso del homenaje se ha hecho entrega a los familiares del fotógrafo de la declaración oficial de anulación de la condena franquista, la cual le obligó a cumplir 16 años de prisión por documentar con su cámara la realidad de la contienda y el sufrimiento de la población en el norte. Asimismo, la Fototeca del Pueblu d'Asturies y la familia han recibido la documentación y la copia de la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal obtenida al amparo de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ha realizado la lectura de la declaración oficial durante el encuentro. Ante la presencia de autoridades locales y regionales, la conocida periodista Nieves Concostrina y familiares llegados desde Bilbao, González ha subrayado que "la política está para cumplir estas deudas" y ha afirmado que "se ha puesto en valor la vida de Constantino y de quienes sufrieron una dictadura cruel e injusta".