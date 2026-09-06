El Memorial María Luisa abre su 37ª edición con una nueva categoría para discapacidad y la temática 'El Universo'

Foto de familia premiados pasada edición en Ed. Histórico Universidad de Oviedo - MEMORIAL MARÍA LUISA

OVIEDO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Certamen internacional de fotografía y vídeo de Montaña, Naturaleza y Aventura 'Memorial María Luisa' ha abierto su 37ª edición con dos novedades destacadas: la incorporación de una sección específica para autores con discapacidad y la elección de 'El Universo' como tema extraordinario del año. Además, la organización ha elevado hasta los 5.000 euros la dotación económica para el ganador absoluto.

La creación de la categoría orientada a personas con discapacidad da continuidad al anuncio realizado el pasado 25 de abril durante la Gala de Premios de la edición anterior. Tras meses de trabajo conjunto con asociaciones y expertos en integración, las bases se han adaptado para ofrecer apoyos específicos según las necesidades de cada concursante.

Las obras participantes formarán parte de las exposiciones fotográficas y del libro conmemorativo, al tiempo que los autores serán invitados a la Gala de Premios y al resto de actividades del concurso.

Por su parte, la temática del año está dedicada a 'El Universo', una categoría que ha abierto la recepción de imágenes relativas a astros, estrellas y cuerpos celestes. Las fotografías podrán mostrar planos detallados o composiciones que vinculen elementos celestes con espacios terrestres como montañas o paisajes.

Junto a estas dos novedades, el concurso mantiene sus categorías habituales de montaña, alpinismo, escalada, aventura, deportes extremos, fauna, aves, flora, mundo submarino, biodiversidad, geodiversidad, paisaje, fotografía creativa, macro y vídeo.

PLAZOS Y FALLO DEL JURADO

El plazo para el envío de los trabajos finaliza el 1 de diciembre y el jurado dará a conocer su fallo el 1 de marzo de 2027. La inauguración de la muestra de las obras premiadas tendrá lugar el 23 de abril, mientras que la entrega de galardones se celebrará al día siguiente en el Teatro Filarmónica de Oviedo y el Hotel de La Reconquista.