El menor que reconoció ante su tutora que su madre le pegó dice ahora que "no recuerda nada de lo ocurrido"

Publicado 30/01/2020 10:49:56 CET

El menor de once años que en noviembre de 2018 reconoció ante su tutora que su madre le había pegado con una percha ha declarado este jueves ante el tribunal que "no recuerda nada de lo ocurrido ese día", ni siquiera el motivo por el que habían discutido él y su progenitora, para la que el fiscal pide nueve meses de cárcel y tres en el caso de la acusación particular ejercida por el Principado.

El niño si reconoció que en alguna ocasión su madre "le pegó con la mano". La mujer por su parte ha optado por no declarar, aunque tras la vista ha indicado que "no lo hizo por su estado de nerviosismo". También ha explicado, fuera de la sala, que su hijo "tiene ahora un comportamiento mucho peor que cuando estaba bajo su tutela".

En el juicio, celebrado en el Penal número 4, ha prestado declaración la entonces tutora del menor en el colegio al que acudía, que fue quien alertó de las lesiones del niño. Ha explicado que ese día, el 30 de noviembre de 2018, el menor llegó al colegio "muy alterado, sofocado y con la cara roja", por lo que le preguntó si había discutido con su madre y si esta le había pegado un bofetón.

"Me dijo que si había discutido, pero que no le había dado ningún bofetón. Entonces le vi las lesiones en el brazo y me contó que es que le había pegado con una percha", ha relatado la tutora escolar que ha explicado que a partir de ahí avisó a la dirección y se activó el protocolo trasladando al menor a un centro de salud.

La mujer ha negado que sospechase de lesiones anteriores por parte de la madre. Si ha reconocido que había comunicado a su madre a través de notas el mal comportamiento del chaval, que faltaba al respeto a compañeros y profesores en numerosas ocasiones.

Por su parte, una psicóloga del Principado ha prestado declaración como perito y ha indicado que el menor "está absolutamente desregulado". "Si que da problemas porque es un chaval conflictivo que no sabe relacionarse bien y que utiliza la violencia para ello", ha explicado.

La psicóloga ha considerado que no es positivo que el niño tenga contacto con su madre, algo que si ocurre en la actualidad, ya que "esra seguía traladándole un mensaje de culpa a pesar de estar en un centro tutelado".

Ha declarado además que la acusada reconoció las lesiones causadas a su hijo en dos ocasiones. "Según la propia progenitora para ella es una manera correctiva, una forma ajustada de modificar la conducta de su hijo. Ella no es consciente de los efectos adversos ni en el momento puntual ni en las conductas futuras, pero si se da cuenta en la terapia del daño a nivel físico, pero a día de hoy no es conciente del daño emocional", ah dicho.

Tras el transcurso de la vista la Fiscalía mantiene la petición de 9 meses de prisión y el alejamiento y pérdida de la guarda y custodia durante 2 años, mientras que la acusación particular pide tres meses de cárcel.

Por su parte la defensa de la madre pide su libre absolución alegando que sólo tres meses después de los hechos el menor ya cambió de versión y ahora ya dice que ni se acuerda de lo ocurrido. Dice además la defensa que la madre no niega que tuviese conflicto con su hijo por ser rebelde y únicamente trataba de corregirlo, pero no hay motivo para acusarla madre de un delito de lesiones.

El menor permanece actualmente en el Centro de Miraflores, en Noreña, tras haber pasado por otros dos centros tutelados de la región.