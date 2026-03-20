Al menos un detenido en una pelea a la salida de un after en la calle La Luna, en Oviedo

Archivo - Policía Nacional.
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Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 11:57
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OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional a primera hora de este viernes a la salida de un after ubicado en la calle La Luna, en Oviedo, a consecuencia de una pelea.

Según ha informado la Policía Nacional a Europa Press, fue a las 8.30 horas cuando se alertaba de la pelea entre varios individuos a la puerta del local de ocio. Trasladadas al lugar varias patrullas de la Policía se detuvo a uno de ellos.

Desde la Policía Nacional se informa de que el suceso se encuentra en fase de investigación y documentación, por lo que no han podido trasladar los motivos de la pelea ni la intervención de armas blancas.

En el suceso también intervinieron agentes de la Policía Local de Oviedo.

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